Україна
Дата публикации 14 ноября 2025 06:10
обновлено: 10:22
Пенсии для украинских женщин — виды и в каком возрасте можно оформить выплаты
Украинские женщины на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE

В Украине законодательством утвержден единый возраст для выхода на пенсию как для женщин, так для мужчин — 60 лет. Однако существуют пенсионные нормы исключительно для украинок, в частности, в некоторых случаях гарантировано право выхода на заслуженный отдых досрочно.

О том, когда женщины в Украине могут оформить пенсию, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Право женщин на пенсию по возрасту в Украине

В 2025 году по стандартным правилам украинки могут подавать заявления на оформление пенсии с 60-летнего возраста. Однако право выйти на заслуженный отдых определяется не только пенсионным возрастом. Важным условием является достаточное количество страхового стажа, накопленного в течение трудовой жизни. Ежегодно требования ужесточаются и в этом году уже необходимо иметь минимально:

  • 32 года стража — для оформления пенсии в 60 лет;
  • от 22 до 32 лет стажа — в 63 года;
  • от 15 до 22 лет стажа — в 65 лет.

Примечательно то, что в стаж женщин могут засчитывать не только периоды официальной работы. В частности, учитывают время декретного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Досрочный выход на пенсию

Некоторые украинки наделены правом досрочного выхода на отдых. В основном воспользоваться им могут те, кто длительное время посвятил воспитанию детей. А именно:

  • матери, которые воспитали от пяти и более детей. Оформить пенсию можно с 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа;
  • гражданки, которые воспитывали детей с инвалидностью до шестилетнего возраста. Пенсию также могут назначить с 50 лет, если есть 15 лет стажа.

В частности, женщины-военные могут выйти на пенсию по возрасту досрочно в 50 лет, если есть статус участника боевых действий (УБД) и стаж не менее 20 лет.

В то же время, для раннего выхода, если стажа недостаточно, можно воспользоваться правом покупки. Достаточно лишь сделать взносы за определенные периоды. В 2025 году стоимость составляет около 21 тыс. грн.

Другие виды пенсий для украинок

Также женщины могут получать пенсию по инвалидности, если возникли проблемы со здоровьем и была установлена группа. Такие выплаты назначают при наличии стажа от одного до 15 лет в процентах от пенсии по возрасту, в зависимости от того, какая группа инвалидности.

Кроме того, женщины могут оформить пенсию по выслуге лет. Такой вид предоставляют тем, кто работал на некоторых должностях, работа на которых может приводить к потере профессиональной трудоспособности. В частности, назначают такую пенсию учителям и медицинским работникам. Такие работники могут выйти на пенсию за выслугу лет по достижении 55 лет и наличии 30 лет спецстажа.

Также женщины могут остаться работать после выхода на пенсию. Солидный сверхурочный страховой стаж позволит иметь доплаты к пенсиям: каждый дополнительный год стажа будет гарантировать 1% к пенсии от размера.

Ранее мы писали, когда граждане могут обращаться в ПФУ за пересмотром пенсии после ее назначения. В частности, таким правом можно воспользоваться в случае назначения новых доплат и надбавок.

Также мы рассказывали, что украинцы минимально получают 2,36 тыс. грн пенсии. Однако есть категория граждан, которым не могут платить ежемесячно менее 9 тыс. грн.

выплаты пенсии ПФУ деньги женщины
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
