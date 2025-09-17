Выплаты для ВПЛ — где действует программа финпомощи на аренду жилья

Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года украинцы могут пройти регистрацию на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на аренду жилья. Такой возможностью могут воспользоваться жители города Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром организации в Telegram.

Подробнее о программе финпомощи на аренду жилья

Речь идет о финансовой помощи на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Компенсации УВКБ ООН предоставляет через благотворительный фонд "Право на защиту".

Участниками программы могут стать переселенцы, проживающие:

в местах временного проживания, включенных в перечень, в соответствии с постановлением Кабинета министров №930;

в местах временного проживания, которые не приспособлены для длительного проживания переселенцев (детсады, школы, медучреждения) и грозит расформирование;

в модульных городках;

в арендованном жилье с плохими условиями или грозит выселение.

Согласно условиям программы, участникам предоставят юридические и карьерные консультации, а также средства на аренду жилья на шесть месяцев.

Как подать заявку на участие в программе

Сейчас идет сбор БФ "Право на защиту" информации для регистрации в проекте по предоставлению средств на аренду жилья. Все желающие должны пройти специальный опрос. При этом факт участия в анкетировании не предусматривает автоматической регистрации в программе помощи.

"Внимание! Обязательным условием участия будет стратегия выхода из программы. Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — сообщают организаторы.

Заявители должны самостоятельно найти жилье для проживания и оплатить первые два месяца аренды. В последствии соответствующие расходы компенсируют.

