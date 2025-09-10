Деньги от Каритас — кому из украинцев окажут помощь на зиму

Финансовые гранты на зимний период от Каритас — кто получит
В сентябре 2025 года украинцы могут принять участие в программе по предоставлению финансовых грантов на зимний период. В частности, такую возможность предоставляет благотворительный фонд "Каритас Полтава" при финансовой поддержке международного гуманитарного агентства католической общины США Catholic Relief Services.
Об этом информирует пресс-центр фонда в Facebook.
Кто сможет получить выплаты на зиму от Каритас
Речь идет о реализации проекта под названием "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", в рамках которого финпомощь доступна в Полтавской области. Выплаты получат домохозяйства в Зинковской и Полтавской тергромадах.
"Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services начинает регистрацию на предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/2026 годов", — сообщили организаторы.
Средства предоставят тем, кто имеет одну из следующих категорий уязвимостей:
- лицо с инвалидностью (первая и вторая группы/установлена инвалидность с детства);
- граждане пожилого возраста (более 65 лет);
- одинокие матери, отцы или опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;
- матери/родители приемных малолетних детей;
- люди с тяжелыми болезнями (нужны деньги на лечение);
- многодетная семья (более трех несовершеннолетних детей).
Также важно то, не получал ли ранее заявитель подобную помощь от других украинских или иностранных организаций.
Требуется наличие у внутренних переселенцев соответствующего статуса после 24 февраля 2022 года. Уровень дохода не должен превышать 6,16 тыс. грн на одного человека.
Как присоединиться к программе помощи
Жители вышеуказанных громад Полтавской области должны подготовить пакет документов для регистрации. В частности:
- паспорт и идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- номер банковского счета IBAN;
- документ с подтверждением категории уязвимости.
Все детали об участии в программе можно узнать, обратившись по контактам:
- телефон: +38(050)3055080;
- горячая линия: 0 800 336 734 (Пн-Пт с 09:30 до 16:00);
- е-почта: feedback@caritas.ua.
Ранее мы писали, что Благотворительный фонд Stabilization support services окажет помощь жителям трех областей. Речь идет о сумме в почти 11 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что ФОПам креативной сферы будут доступны государственные гранты. Сумма выплат составит до 1 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!