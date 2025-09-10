Деньги от Каритас — кому из украинцев окажут помощь на зиму

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года украинцы могут принять участие в программе по предоставлению финансовых грантов на зимний период. В частности, такую возможность предоставляет благотворительный фонд "Каритас Полтава" при финансовой поддержке международного гуманитарного агентства католической общины США Catholic Relief Services.

Об этом информирует пресс-центр фонда в Facebook.

Кто сможет получить выплаты на зиму от Каритас

Речь идет о реализации проекта под названием "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", в рамках которого финпомощь доступна в Полтавской области. Выплаты получат домохозяйства в Зинковской и Полтавской тергромадах.

"Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services начинает регистрацию на предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/2026 годов", — сообщили организаторы.

Средства предоставят тем, кто имеет одну из следующих категорий уязвимостей:

лицо с инвалидностью (первая и вторая группы/установлена инвалидность с детства);

граждане пожилого возраста (более 65 лет);

одинокие матери, отцы или опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;

матери/родители приемных малолетних детей;

люди с тяжелыми болезнями (нужны деньги на лечение);

многодетная семья (более трех несовершеннолетних детей).

Также важно то, не получал ли ранее заявитель подобную помощь от других украинских или иностранных организаций.

Требуется наличие у внутренних переселенцев соответствующего статуса после 24 февраля 2022 года. Уровень дохода не должен превышать 6,16 тыс. грн на одного человека.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Как присоединиться к программе помощи

Жители вышеуказанных громад Полтавской области должны подготовить пакет документов для регистрации. В частности:

паспорт и идентификационный код;

справка ВПЛ;

номер банковского счета IBAN;

документ с подтверждением категории уязвимости.

Все детали об участии в программе можно узнать, обратившись по контактам:

телефон: +38(050)3055080;

горячая линия: 0 800 336 734 (Пн-Пт с 09:30 до 16:00);

е-почта: feedback@caritas.ua.

