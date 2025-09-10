Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовые гранты на зимний период от Каритас — кто получит

Финансовые гранты на зимний период от Каритас — кто получит

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 08:00
Деньги от Каритас — кому из украинцев окажут помощь на зиму
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года украинцы могут принять участие в программе по предоставлению финансовых грантов на зимний период. В частности, такую возможность предоставляет благотворительный фонд "Каритас Полтава" при финансовой поддержке международного гуманитарного агентства католической общины США Catholic Relief Services.

Об этом информирует пресс-центр фонда в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить выплаты на зиму от Каритас

Речь идет о реализации проекта под названием "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", в рамках которого финпомощь доступна в Полтавской области. Выплаты получат домохозяйства в Зинковской и Полтавской тергромадах.

"Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services начинает регистрацию на предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/2026 годов", — сообщили организаторы.

Средства предоставят тем, кто имеет одну из следующих категорий уязвимостей:

  • лицо с инвалидностью (первая и вторая группы/установлена инвалидность с детства);
  • граждане пожилого возраста (более 65 лет);
  • одинокие матери, отцы или опекуны несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;
  • матери/родители приемных малолетних детей;
  • люди с тяжелыми болезнями (нужны деньги на лечение);
  • многодетная семья (более трех несовершеннолетних детей).

Также важно то, не получал ли ранее заявитель подобную помощь от других украинских или иностранных организаций.

Требуется наличие у внутренних переселенцев соответствующего статуса после 24 февраля 2022 года. Уровень дохода не должен превышать 6,16 тыс. грн на одного человека.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Как присоединиться к программе помощи

Жители вышеуказанных громад Полтавской области должны подготовить пакет документов для регистрации. В частности:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справка ВПЛ;
  • номер банковского счета IBAN;
  • документ с подтверждением категории уязвимости.

Все детали об участии в программе можно узнать, обратившись по контактам:

  • телефон: +38(050)3055080;
  • горячая линия: 0 800 336 734 (Пн-Пт с 09:30 до 16:00);
  • е-почта: feedback@caritas.ua.

Ранее мы писали, что Благотворительный фонд Stabilization support services окажет помощь жителям трех областей. Речь идет о сумме в почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что ФОПам креативной сферы будут доступны государственные гранты. Сумма выплат составит до 1 млн грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации