Главная Финансы Прибыли бьют рекорды — какой агробизнес зарабатывает в 2025 году

Прибыли бьют рекорды — какой агробизнес зарабатывает в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:05
Агрокомпании наращивают прибыль в 2025 году — кто и сколько уже заработал
Работник на культиваторе. Фото: УНИАН

Полномасштабная война, которую продолжает Россия против Украины, создала беспрецедентные вызовы для отечественных агрокомпаний. Однако крупнейшим предприятиям удалось не только справиться с новыми жесткими условиями, но и значительно нарастить свои доходы.

Так, в первом полугодии 2025 года десять крупнейших компаний агросектора совокупно получили 118,1 млрд грн выручки, говорится в исследовании аналитиков YouControl.

Какие компании заработали больше всего

В десятке больше всего компаний, которые занимаются производством мяса птицы и крупные экспортеры зерновых и масличных культур. Эти сегменты являются сильнейшими на украинском агрорынке. Первую тройку рейтинга возглавляют:

  • Винницкая птицефабрика (МХП) с доходом в 26,8 млрд гривен за полгода (уже 54% от дохода в 2024 году);
  • Фирма Эридон — крупный дистрибьютор семян и удобрений заработал 22,8 млрд гривен (на 75% больше годового дохода в прошлом году);
  • Мироновская птицефабрика (МХП), выручка которой составила 12,8 млрд гривен.

В десятке компаний с наибольшей прибылью также есть:

  • Луи Дрейфус Компани Украина — 11,5 млрд гривен;
  • Лебединский семенной завод — 9,3 млрд гривен;
  • СП Нибулон - 8,4 млрд гривен;
  • Агропросперис Трейд — 8,3 млрд гривен;
  • Сиэфджи Трейдинг — 6,5 млрд гривен;
  • АО Каргилл — 6,1 млрд гривен;
  • Гранова Украина — 5,5 млрд гривен.

Исследование показало, что, несмотря на вызовы военного времени, аграрному сектору Украины удается демонстрировать выносливость и гибкость. Поэтому даже в условиях войны агросектор продолжает быть одним из драйверов экономики.

Напомним, в агросекторе растут средние зарплаты. Так, в июле 2025 года медианная зарплат двигалась вверх почти во всех ключевых аграрных профессиях (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го):

  • трактористы — зарабатывают 30 тыс. гривен, а не 25 тыс. гривен;
  • пилорамщики — 30 тыс. гривен, а не 23,5 тыс. гривен;
  • агрономы — 25 тыс. гривен, а было 24 тыс. гривен.

У представителей других профессий выплаты выросли с 19 до 20 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали о ценах на экспорт агропродукции из Украины за границу. Продукция доставляется грузовиками, а не морем, из-за войны. Узнавайте также, что будет с урожаем пшеницы в 2025 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
