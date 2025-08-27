Агрокомпании наращивают прибыль в 2025 году — кто и сколько уже заработал

Прибыли бьют рекорды — какой агробизнес зарабатывает в 2025 году
Полномасштабная война, которую продолжает Россия против Украины, создала беспрецедентные вызовы для отечественных агрокомпаний. Однако крупнейшим предприятиям удалось не только справиться с новыми жесткими условиями, но и значительно нарастить свои доходы.
Так, в первом полугодии 2025 года десять крупнейших компаний агросектора совокупно получили 118,1 млрд грн выручки, говорится в исследовании аналитиков YouControl.
Какие компании заработали больше всего
В десятке больше всего компаний, которые занимаются производством мяса птицы и крупные экспортеры зерновых и масличных культур. Эти сегменты являются сильнейшими на украинском агрорынке. Первую тройку рейтинга возглавляют:
- Винницкая птицефабрика (МХП) с доходом в 26,8 млрд гривен за полгода (уже 54% от дохода в 2024 году);
- Фирма Эридон — крупный дистрибьютор семян и удобрений заработал 22,8 млрд гривен (на 75% больше годового дохода в прошлом году);
- Мироновская птицефабрика (МХП), выручка которой составила 12,8 млрд гривен.
В десятке компаний с наибольшей прибылью также есть:
- Луи Дрейфус Компани Украина — 11,5 млрд гривен;
- Лебединский семенной завод — 9,3 млрд гривен;
- СП Нибулон - 8,4 млрд гривен;
- Агропросперис Трейд — 8,3 млрд гривен;
- Сиэфджи Трейдинг — 6,5 млрд гривен;
- АО Каргилл — 6,1 млрд гривен;
- Гранова Украина — 5,5 млрд гривен.
Исследование показало, что, несмотря на вызовы военного времени, аграрному сектору Украины удается демонстрировать выносливость и гибкость. Поэтому даже в условиях войны агросектор продолжает быть одним из драйверов экономики.
О чем еще интересно знать
Напомним, в агросекторе растут средние зарплаты. Так, в июле 2025 года медианная зарплат двигалась вверх почти во всех ключевых аграрных профессиях (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го):
- трактористы — зарабатывают 30 тыс. гривен, а не 25 тыс. гривен;
- пилорамщики — 30 тыс. гривен, а не 23,5 тыс. гривен;
- агрономы — 25 тыс. гривен, а было 24 тыс. гривен.
У представителей других профессий выплаты выросли с 19 до 20 тыс. гривен.
Ранее мы рассказывали о ценах на экспорт агропродукции из Украины за границу. Продукция доставляется грузовиками, а не морем, из-за войны. Узнавайте также, что будет с урожаем пшеницы в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!