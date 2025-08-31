Видео
Кукуруза прибавляет в цене — почему это происходит сейчас

Кукуруза прибавляет в цене — почему это происходит сейчас

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:30
Цены на кукурузу в Украине —насколько подорожала тонна
Уборка кукурузы. Фото: Reuters

В Украине вскоре начнется тенденция к подорожанию кукурузы на внутреннем рынке. Цены растут по двум причинам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему меняются цены на кукурузу.

Читайте также:

Почему цены на кукурузу будут меняться

Цены на кукурузу растут на фоне дефицита предложения и высокого спроса, говорится на сайте Украинской универсальной биржи.

"Засуха на юге привела к пересевам, уменьшив объемы урожая. Несмотря на это, в других регионах ожидают рекордные сборы, что несколько сдерживает рынок", — пояснили аналитики.

Сколько в Украине стоит тонна кукурузы

По состоянию на воскресенье, 31 августа 2025 года кукуруза на внутреннем рынке стоит 8 179 гривен за килограмм. Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, на рынке сохраняется тенденция к удешевлению кукурузы, несмотря на то, что аналитики указывают на подорожание культуры.

null
Цены на кукурузу 31 августа. Скриншот: Tripoli.land

Так, в пятницу 22 августа тонна культуры торговалась по цене в 8 790 гривен за тонну. Однако в период до 28 августа показатель снизился до 8 443 гривны за тонну, а 29 августа - до 8 179 гривен за тонну. По такой же цене кукуруза предлагается в воскресенье, 31 августа.

Напомним, РФ во время полномасштабной войны против Украины пытается сорвать поставки отечественного зерна за границу. Однако морем за 2 года украинским аграриям удалось перевезено более 137 миллионов тонн грузов. Узнавайте также, сколько стоит тонна рапса в августе.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
