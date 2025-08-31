Цены на кукурузу в Украине —насколько подорожала тонна

Кукуруза прибавляет в цене — почему это происходит сейчас
В Украине вскоре начнется тенденция к подорожанию кукурузы на внутреннем рынке. Цены растут по двум причинам.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему меняются цены на кукурузу.
Почему цены на кукурузу будут меняться
Цены на кукурузу растут на фоне дефицита предложения и высокого спроса, говорится на сайте Украинской универсальной биржи.
"Засуха на юге привела к пересевам, уменьшив объемы урожая. Несмотря на это, в других регионах ожидают рекордные сборы, что несколько сдерживает рынок", — пояснили аналитики.
Сколько в Украине стоит тонна кукурузы
По состоянию на воскресенье, 31 августа 2025 года кукуруза на внутреннем рынке стоит 8 179 гривен за килограмм. Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, на рынке сохраняется тенденция к удешевлению кукурузы, несмотря на то, что аналитики указывают на подорожание культуры.
Так, в пятницу 22 августа тонна культуры торговалась по цене в 8 790 гривен за тонну. Однако в период до 28 августа показатель снизился до 8 443 гривны за тонну, а 29 августа - до 8 179 гривен за тонну. По такой же цене кукуруза предлагается в воскресенье, 31 августа.
Напомним, РФ во время полномасштабной войны против Украины пытается сорвать поставки отечественного зерна за границу. Однако морем за 2 года украинским аграриям удалось перевезено более 137 миллионов тонн грузов. Узнавайте также, сколько стоит тонна рапса в августе.
