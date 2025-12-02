НБУ анонсировал изменения в мониторинге банковских переводов — что нужно знать

Банковская карта и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины с 01 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЕП). Это позволит отслеживать банковские переводы в реальном времени.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что такое ТрекСЕП

У регулятора объяснили, что ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).

Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных).

Начиная с 01 апреля 2026 года все участники СЭП обязаны:

формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП;

предоставлять этот идентификатор плательщику;

передавать в ТрекСЕП информацию о статусе выполнения такой операции.

"Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов", — отметил директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк.

Он добавил, что для регулятора это еще один последовательный шаг в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры.

Что изменится для клиентов банков

ТрекСЕП позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение денежных переводов через систему электронных платежей — от момента инициирования до зачисления средств.

Для бизнеса это означает лучший контроль за выполнением расчетов с контрагентами, для граждан — понятный и удобный инструмент мониторинга собственных платежей.

Пользователи (как плательщики, так и получатели средств) смогут увидеть статус платежной операции и время прохождения всех ее ключевых этапов. Прежде всего речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам / IBAN, в том числе мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

