НБУ анонсировал изменения в мониторинге банковских переводов — что нужно знать

Банковские платежи будут отслеживаться по-новому — детали
Национальный банк Украины с 01 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЕП). Это позволит отслеживать банковские переводы в реальном времени.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Что такое ТрекСЕП
У регулятора объяснили, что ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).
Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных).
Начиная с 01 апреля 2026 года все участники СЭП обязаны:
- формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП;
- предоставлять этот идентификатор плательщику;
- передавать в ТрекСЕП информацию о статусе выполнения такой операции.
"Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов", — отметил директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк.
Он добавил, что для регулятора это еще один последовательный шаг в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры.
Что изменится для клиентов банков
ТрекСЕП позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение денежных переводов через систему электронных платежей — от момента инициирования до зачисления средств.
Для бизнеса это означает лучший контроль за выполнением расчетов с контрагентами, для граждан — понятный и удобный инструмент мониторинга собственных платежей.
Пользователи (как плательщики, так и получатели средств) смогут увидеть статус платежной операции и время прохождения всех ее ключевых этапов. Прежде всего речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам / IBAN, в том числе мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.
Ранее мы писали, какие финансовые операции украинцев проверяет Госфинмониторинг.
Также узнавайте, кто из клиентов ПриватБанка может осуществлять денежные переводы со сниженными комиссиями.
Читайте Новини.LIVE!