Долги украинцев перед МФО выросли: сколько микрокредитов было взято

Клиент соглашается с условиями кредитного договора и получает средства. Источник: magnific.com

Украинцы стали брать у микрофинансовых организаций кредиты на более крупные суммы. За первое полугодие 2026 года они оформили более 4,1 млн кредитных договоров на 37,5 млрд грн. Средний размер займа вырос почти в полтора раза, а общая задолженность населения перед МФО уже превысила 32 млрд грн.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на OpenDataBot.

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Украинцы оформили более 4 млн микрокредитов



За январь-июнь 2026 года украинцы заключили с микрофинансовыми организациями 4 196 309 кредитных договоров. Общая сумма займов составила 37,5 млрд грн. Количество договоров при этом почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.

В среднем ежемесячно оформлялось около 700 тысяч микрокредитов. Это означает, что основное изменение на рынке произошло не из-за резкого увеличения количества займов.



Украинцы стали брать микрокредиты почти на 50% больше



Во втором квартале 2026 года средний размер микрокредита составил 9 170 грн. Год назад за аналогичный период этот показатель составлял около 6 290 грн.

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Таким образом, за год средняя сумма займа увеличилась примерно на 2 880 грн. Это на 46% больше, чем год назад.

Задолженность перед МФО выросла на 17%

Увеличение сумм новых кредитов отразилось и на общей задолженности украинцев перед микрофинансовыми организациями.

По состоянию на 1 июля 2026 года население задолжало МФО 32,32 млрд грн. За первое полугодие сумма долга увеличилась на 4,7 млрд грн, или на 17%.

По состоянию на конец 2025 года общая задолженность составляла около 27,65 млрд грн. В конце 2022 года задолженность украинцев перед МФО составляла около 8 млрд грн.

После начала полномасштабной войны долги по микрокредитам сначала сокращались. Однако с 2023 года ситуация изменилась, и задолженность украинцев перед МФО вновь начала расти.

Сколько заработали крупнейшие МФО

Рост сумм микрокредитов отразился и на финансовых результатах крупнейших компаний этого рынка.

За первое полугодие 2026 года десять крупнейших МФО получили в общей сложности 12,78 млрд грн дохода. Их совокупная прибыль составила 1,16 млрд грн.

Наибольший доход за этот период получила компания "Укр Кредит Финанс", работающая под брендом CreditKasa, — 1,99 млрд грн.

На втором месте по доходам оказалась "Е Гроши" с показателем 1,85 млрд грн, а третье место занял "Потребительский Центр" ("ШвидкоГроши") — 1,52 млрд грн.

По размеру прибыли лидером стал "Потребительский Центр" — 361,3 млн грн за первые шесть месяцев года.

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