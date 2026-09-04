Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы взяли микрокредиты на миллиарды: долги стремительно растут

Украинцы взяли микрокредиты на миллиарды: долги стремительно растут

Ua ru
4 сентября 2026 08:45
Долги украинцев перед МФО выросли: сколько микрокредитов было взято
Клиент соглашается с условиями кредитного договора и получает средства. Источник: magnific.com

Украинцы стали брать у микрофинансовых организаций кредиты на более крупные суммы. За первое полугодие 2026 года они оформили более 4,1 млн кредитных договоров на 37,5 млрд грн. Средний размер займа вырос почти в полтора раза, а общая задолженность населения перед МФО уже превысила 32 млрд грн.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на OpenDataBot.

Реклама

Украинцы оформили более 4 млн микрокредитов


За январь-июнь 2026 года украинцы заключили с микрофинансовыми организациями 4 196 309 кредитных договоров. Общая сумма займов составила 37,5 млрд грн. Количество договоров при этом почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.

В среднем ежемесячно оформлялось около 700 тысяч микрокредитов. Это означает, что основное изменение на рынке произошло не из-за резкого увеличения количества займов.


Украинцы стали брать микрокредиты почти на 50% больше


Во втором квартале 2026 года средний размер микрокредита составил 9 170 грн. Год назад за аналогичный период этот показатель составлял около 6 290 грн.

Читайте также:

Таким образом, за год средняя сумма займа увеличилась примерно на 2 880 грн. Это на 46% больше, чем год назад.

Задолженность перед МФО выросла на 17%

Увеличение сумм новых кредитов отразилось и на общей задолженности украинцев перед микрофинансовыми организациями.

По состоянию на 1 июля 2026 года население задолжало МФО 32,32 млрд грн. За первое полугодие сумма долга увеличилась на 4,7 млрд грн, или на 17%.

По состоянию на конец 2025 года общая задолженность составляла около 27,65 млрд грн. В конце 2022 года задолженность украинцев перед МФО составляла около 8 млрд грн.

После начала полномасштабной войны долги по микрокредитам сначала сокращались. Однако с 2023 года ситуация изменилась, и задолженность украинцев перед МФО вновь начала расти.

Сколько заработали крупнейшие МФО

Рост сумм микрокредитов отразился и на финансовых результатах крупнейших компаний этого рынка.

За первое полугодие 2026 года десять крупнейших МФО получили в общей сложности 12,78 млрд грн дохода. Их совокупная прибыль составила 1,16 млрд грн.

Наибольший доход за этот период получила компания "Укр Кредит Финанс", работающая под брендом CreditKasa, — 1,99 млрд грн.

На втором месте по доходам оказалась "Е Гроши" с показателем 1,85 млрд грн, а третье место занял "Потребительский Центр" ("ШвидкоГроши") — 1,52 млрд грн.

По размеру прибыли лидером стал "Потребительский Центр" — 361,3 млн грн за первые шесть месяцев года.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что деньги могут застрять в банке, а кредит — перейти в другое учреждение. В таких случаях заемщику важно проверить информацию о своем кредите и учреждении, требующем его погашения. Также стоит знать, как защитить свои права, если возникла спорная ситуация.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, чем опасны кредиты "под 0%". Реклама быстрых денег без процентов может создавать ложное впечатление о реальной стоимости займа. Заемщикам советуют внимательно проверять условия кредитования и не ориентироваться только на привлекательную рекламную ставку

банки финансы микрокредиты оформление кредитов
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации