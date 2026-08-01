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Главная Финансы Для украинцев появились кредиты на автономное отопление: условия получения

Для украинцев появились кредиты на автономное отопление: условия получения

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Дата публикации 1 августа 2026 17:35
Льготные кредиты на автономное отопление: что предложат украинцам в 2026 году
Деньги в кошельке, девушка с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине вводится поддержка для граждан, желающих установить автономное отопление в своих домах. Они смогут оформить льготные кредиты, а государство покроет от 10% до 20% основной суммы займа. В правительстве разъяснили, какие суммы доступны населению и на что можно потратить полученные деньги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своём Telegram-канале, сообщает Новини.LIVE.

Подробнее о льготных кредитах

Предположительно, речь идет о двух видах кредитов:

  • до 250 000 гривен;
  • до 480 000 гривен.
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Сергей Корецкий о льготных кредитах на отопление Скриншот: Сергей Корецкий/Telegram

На эти деньги можно будет приобрести:

  • печи на твердом топливе;
  • дымоходы;
  • сопутствующие материалы;
  • оплатить их монтаж.

Кредиты украинцам будут предоставляться по льготным ставкам под 0% — в первый год, под 5% — во второй и под 7% — в третий.

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"Государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от его размера", — говорится в сообщении Корецкого.

Премьер-министр также подчеркнул, что кредиты будут предоставляться на жилье ограниченной площади — не более 300 квадратных метров.

Что еще стоит знать

Напомним, на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с предложением обновить кредитные договора, которые заключались украинцами до 24 февраля 2022 года. Изменения должны снизить финансовое бремя для граждан. Они будут распространяться на тех, кто:

  • брал кредит для развития собственного дела или планировали создать новые рабочие места;
  • не имел проблем с погашением до начала полномасштабной войны или до того, как возникли сложные жизненные обстоятельства;
  • лишился возможности погашать кредит из-за войны, потери дохода, закрытия бизнеса или проблем со здоровьем;
  • не совершал мошеннических действий.

Если эта петиция наберет достаточную поддержку среди украинцев, ее должен рассмотреть правительство.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как правильно брать кредит. Так, перед тем как поставить подпись под договором, стоит ознакомиться с рекламными обещаниями и реальной процентной ставкой, комиссиями и штрафами. Также стоит сразу выяснить, можно ли досрочно погасить кредит или реструктуризировать долг, если он возникнет.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк запустил программу с грантами и кредитами. В 2026 году воспользоваться выгодными условиями кредитования смогут украинские производители. Для них, например, доступны гранты до 10 000 евро.

кредиты отопление льготы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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