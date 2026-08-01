Льготные кредиты на автономное отопление: что предложат украинцам в 2026 году

Для украинцев появились кредиты на автономное отопление: условия получения
В Украине вводится поддержка для граждан, желающих установить автономное отопление в своих домах. Они смогут оформить льготные кредиты, а государство покроет от 10% до 20% основной суммы займа. В правительстве разъяснили, какие суммы доступны населению и на что можно потратить полученные деньги.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своём Telegram-канале, сообщает Новини.LIVE.
Подробнее о льготных кредитах
Предположительно, речь идет о двух видах кредитов:
- до 250 000 гривен;
- до 480 000 гривен.
На эти деньги можно будет приобрести:
- печи на твердом топливе;
- дымоходы;
- сопутствующие материалы;
- оплатить их монтаж.
Кредиты украинцам будут предоставляться по льготным ставкам под 0% — в первый год, под 5% — во второй и под 7% — в третий.
"Государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от его размера", — говорится в сообщении Корецкого.
Премьер-министр также подчеркнул, что кредиты будут предоставляться на жилье ограниченной площади — не более 300 квадратных метров.
Что еще стоит знать
Напомним, на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с предложением обновить кредитные договора, которые заключались украинцами до 24 февраля 2022 года. Изменения должны снизить финансовое бремя для граждан. Они будут распространяться на тех, кто:
- брал кредит для развития собственного дела или планировали создать новые рабочие места;
- не имел проблем с погашением до начала полномасштабной войны или до того, как возникли сложные жизненные обстоятельства;
- лишился возможности погашать кредит из-за войны, потери дохода, закрытия бизнеса или проблем со здоровьем;
- не совершал мошеннических действий.
Если эта петиция наберет достаточную поддержку среди украинцев, ее должен рассмотреть правительство.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как правильно брать кредит. Так, перед тем как поставить подпись под договором, стоит ознакомиться с рекламными обещаниями и реальной процентной ставкой, комиссиями и штрафами. Также стоит сразу выяснить, можно ли досрочно погасить кредит или реструктуризировать долг, если он возникнет.
Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк запустил программу с грантами и кредитами. В 2026 году воспользоваться выгодными условиями кредитования смогут украинские производители. Для них, например, доступны гранты до 10 000 евро.