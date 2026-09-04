Борги українців перед МФО зросли: скільки мікрокредитів взяли

Клієнт погоджує умови кредитного договору та отримує кошти. Джерело: magnific.com

Українці стали брати у мікрофінансових організацій більші кредити. За перше півріччя 2026 року вони оформили понад 4,1 млн кредитних договорів на 37,5 млрд грн. Середній розмір позики зріс майже у півтора раза, а загальна заборгованість населення перед МФО вже перевищила 32 млрд грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Опендатабот.

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Українці оформили понад 4 млн мікрокредитів



За січень-червень 2026 року українці уклали з мікрофінансовими організаціями 4 196 309 кредитних договорів. Загальна сума позик становила 37,5 млрд грн. Кількість договорів при цьому майже не змінилася порівняно з минулим роком.

У середньому щомісяця оформлювали близько 700 тисяч мікрокредитів. Це означає, що основна зміна на ринку відбулася не через різке збільшення кількості позик.



Українці стали брати мікрокредити майже на 50% більші



У другому кварталі 2026 року середній розмір мікрокредиту становив 9 170 грн. Рік тому за аналогічний період цей показник був близько 6 290 грн.

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Таким чином, за рік середня сума позики збільшилася приблизно на 2 880 грн. Це на 46% більше, ніж рік тому.

Борги перед МФО зросли на 17%

Збільшення сум нових кредитів відбилося і на загальній заборгованості українців перед мікрофінансовими компаніями.

Станом на 1 липня 2026 року населення заборгувало МФО 32,32 млрд грн. За перше півріччя сума боргу збільшилася на 4,7 млрд грн, або на 17%.

Станом на кінець 2025 року загальна заборгованість становила близько 27,65 млрд грн. Наприкінці 2022 року заборгованість українців перед МФО становила близько 8 млрд грн.

Після початку повномасштабної війни борги за мікрокредитами спочатку скорочувалися. Однак із 2023 року ситуація змінилася, і заборгованість українців перед МФО знову почала зростати.

Скільки заробили найбільші МФО

Зростання сум мікрокредитів позначилося і на фінансових результатах найбільших компаній цього ринку.

За перше півріччя 2026 року десять найбільших МФО отримали загалом 12,78 млрд грн доходу. Їхній сукупний прибуток становив 1,16 млрд грн.

Найбільший дохід за цей період отримала компанія "Укр Кредит Фінанс", яка працює під брендом CreditKasa, — 1,99 млрд грн.

На другому місці за доходами опинилася "Є Гроші" з показником 1,85 млрд грн, а третє місце посів "Споживчий Центр" ("ШвидкоГроші") — 1,52 млрд грн.

За розміром прибутку лідером став "Споживчий Центр" — 361,3 млн грн за перші шість місяців року.

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