Хотели открыть ФОП, а лишились доступа к депозитам: за что финмониторинг может оставить людей без денег

Банковская карта и наличные на столе, расстроенный мужчина держит голову руками. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Скрытые комиссии, внезапная блокировка карт или продажа полностью погашенного долга коллекторам — печальный опыт, с которым украинцы столкнулись в начале лета. Пользователи оставили более трехсот жалоб на украинские банки. Рейтинг постепенно снижается, а доверие исчезает.

О проблемах и способах их решения рассказал Минфин, передают Новини.LIVE.

Скрытые комиссии в Google Pay

Один из клиентов ОТП Банка сообщил, что при оплате через сервис Google Pay в окне подтверждения подтвердил сумму на сумму более 7 000 гривен. Никаких уведомлений о дополнительных платежах или комиссиях не было. Однако уже после проведения транзакции пользователь заметил, что со счета исчезло на 76 гривен больше.

ОТП Банк заявил, что при онлайн-оплате крупных сумм применяется функция 3D-Secure. Вам предлагается выбрать способ подтверждения оплаты, после чего высылается SMS-код. Обычно сервис не показывает комиссию до оплаты, а только саму сумму платежа. То есть, если вы должны заплатить 7 000 гривен за товар, то вы и платите именно эту сумму. Однако за пользование сервером может взиматься комиссия, которая не видна покупателю.

В банке объяснили, что окно подтверждения 3D-Secure принадлежит стороннему сервису, а не самому ОТП. Взятная комиссия соответствует тарифам на обслуживание карты. Поэтому, по мнению финансового учреждения, все правомерно.

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Юристы советуют в случае такого списания требовать возврата средств в банке. По закону клиент должен видеть общую сумму списания. Если банк отказывается возвращать средства, следует подавать жалобы в Нацбанк и Госпродпотребслужбу.

Скрытые платежи Monoбазара

Подобная проблема возникла и у пользователей monobank. Победительница аукциона на популярном сервисе банка Monoбазар из-за изменения обстоятельств не смогла выкупить лот. После отмены сделки банк удержал с ее карты 10% от общей суммы и отказался возвращать деньги.

Возмущение вызвало то, что перед проведением торгов приложение обещало возврат денег, если ставку перебьют. А вот предупреждение о том, что в случае отказа от выкупа деньги пропадут, спрятали глубоко в правилах аукциона.

В банке ответили, что 10% — это не банковская комиссия, а плата за услуги сторонней компании-партнера, которая проводила аукцион. С правилами клиентка согласилась автоматически.

Юристы отмечают, что отображение ключевой информации мелким шрифтом или в скрытых вкладках является манипулятивным дизайном. Несмотря на то, что правила существуют, сокрытие рисков нарушает права потребителя. Благодаря огласке банк обещает доработать интерфейс, чтобы сделать условия видимыми для человека.

Долг погашен, но коллекторы требуют деньги

Неприятная ситуация произошла с клиентом Приватбанка. Пользователь судился с финансовым учреждением по поводу конкретной суммы долга. После нескольких лет судебных разбирательств суд четко определил сумму. Клиент полностью погасил задолженность наличными, и исполнитель официально закрыл дело.

Однако спустя некоторое время мужчина узнал, что банк ещё во время судебных разбирательств продал часть его долга коллекторской компании, никого об этом не уведомив. Теперь в его кредитной истории числится задолженность, а у коллекторов есть основания вновь требовать деньги.

По закону, если долг выплачен в полном объеме по решению суда, обязательство аннулируется навсегда. Если банк не предупредил должника о продаже долга в письменной форме в течение 10 дней, любые выплаты в пользу банка считаются законными и полностью погашают долг.

В такой ситуации необходимо потребовать от Украинского бюро кредитных историй удалить ошибочный долг, предоставив постановления суда и исполнительной службы.

Что делать, если в кассе нет наличных

Клиент Альянс Банка заранее предупредил отделение, что по истечении срока депозита планирует забрать 290 тысяч гривен.

Однако когда он пришел за деньгами, оказалось, что там отсутствует необходимая сумма наличных. Вместо выдачи всей суммы сотрудники банка выдавали лишь часть, а остальную сумму просили снимать через банкоматы с лимитами по 10 тысяч гривен за одну операцию.

Юристы подчеркивают, что отсутствие наличных в кассе из-за отсутствия инкассации — это внутренняя проблема банка. Эта проблема ни в коем случае не должна перекладываться на плечи клиента.

Что делать, если банк отказывается выдавать наличные с депозита:

Подайте письменное требование о выдаче депозита с отметкой о вручении на вашем экземпляре. Требуйте письменного отказа. Подайте жалобу на горячую линию НБУ.

Хотел открыть ФОП, а лишился доступа к собственным картам

Попытка начать собственное дело для клиентки Райффайзен Банка закончилась блокировкой всех счетов. При заполнении заявления на открытие ФОП банк попросил предоставить все данные о будущих партнерах и клиентах. Поскольку бизнес еще даже не начал работу, женщина отказалась раскрывать конфиденциальную информацию. Более того — попросила аннулировать заявку.

В ответ банк не только аннулировал заявление, но и заблокировал личные карты и депозиты женщины. В финансовом учреждении это объяснили требованиями закона о противодействии отмыванию средств. Ведь банк имеет право оценивать риски клиента еще до начала сотрудничества и блокировать любые счета, если не получает ответов на свои вопросы.

По словам экспертов, финансовое учреждение действительно имеет право проверять источники доходов, но требовать документы, которых физически еще не существует, — не может. Если вы попали в подобную ситуацию, направляйте официальную жалобу руководству банка и в Национальный банк Украины.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях могут быть пересмотрены условия погашения долга. Подобная петиция появилась на сайте Кабмина. Автор петиции отмечает, что ликвидировать долги в условиях военного положения довольно сложно.

Также Новини.LIVE сообщали, чем опасны кредиты "под 0%". Очень многие граждане ведутся на рекламу, где крупным шрифтом написано о быстрых деньгах без процентов. Эксперты отмечают, что такая реклама опасна и является обычной манипуляцией.