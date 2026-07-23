Кредит под 0% и скрытые переплаты: что нужно проверить перед подписанием договора

Деньги, человек с документами. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Финансовые затруднения обычно возникают без предупреждения: от сломавшегося летом холодильника до дорогостоящего чека из аптеки. Кто-то обращается к знакомым с просьбой одолжить деньги, кто-то — сразу за услугами кредитования. Однако поспешное подписание договора без тщательного ознакомления может привести к огромным переплатам и финансовым проблемам.

О том, как защититься от мошенников, рассказало онлайн-СМИ "На пенсии", передают Новини.LIVE.

Что скрывают кредиторы в рекламе

Очень часто обещания "деньги за 5 минут под 0%" являются обычным маркетинговым ходом. Согласно статье 7 Закона "О потребительском кредитовании", любая реклама должна раскрывать реальные условия займа.

Законопослушные микрофинансовые организации и банки, предоставляющие такие услуги, соблюдают эти требования. Однако самые выгодные условия кредита они обычно выделяют крупным шрифтом. Остальную важную информацию — очень мелким шрифтом внизу страницы. Поэтому перед оформлением стоит тщательно изучить все детали.

Что необходимо знать перед подписанием договора

Обязательно попросите дополнительно разъяснить непонятные для вас пункты. Перед подписанием узнайте полную стоимость кредита при следующих условиях:

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если вы погашаете кредит в соответствии с графиком платежей;

если вы можете досрочно погасить кредит;

если вы просрочите выплату кредита в соответствии с графиком платежей.

Уточните порядок действий в случае форс-мажорных обстоятельств, когда по уважительным причинам вы не сможете своевременно внести платеж. Также узнайте реальную годовую процентную ставку. Она включает проценты за пользование средствами и все обязательные сопутствующие платежи. Выясните, какие штрафы и пени будут применяться в случае просрочки.

Обязательно посчитайте, сколько денег у вас останется после внесения ежемесячного платежа. Он не должен превышать 20–30 % от вашего основного дохода. После полного погашения долга обязательно возьмите справку о закрытии кредита. Это защитит вас от возможных претензий финансового учреждения в будущем.

Что делать, если нет возможности произвести платеж

Прежде всего, обязательно сообщите кредитору о сложной ситуации. Направьте официальное заявление в банк или МФО и приложите подтверждающие документы: справку о ВПО, медицинские справки и т. д. После этого подайте запрос на реструктуризацию долга. Это позволит получить новые, более лояльные условия погашения долга. Не забывайте сохранять все чеки, копии заявлений и официальные ответы от кредитора.

Как действовать, если кредит на ваше имя оформили мошенники

Если вам начинают звонить с незнакомых номеров и просят вернуть долг, который вы не брали, сразу обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Дополнительно сообщите финансовой организации, требующей от вас погашения долга, что вы не являетесь заемщиком. Приложите копию заявления об обращении в полицию. Если финансовая организация продолжает требовать деньги — подайте жалобу в Национальный банк Украины по номеру "горячей линии": 0 (800) 505-240.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в преддверии сезона отпусков в Украине традиционно растет количество мошеннических схем. Мошенники маскируются под туристические агентства, предлагают арендовать несуществующие апартаменты и рассылают фишинговые ссылки под видом дешевых билетов. Эксперты призывают проверять любые предложения только на официальных ресурсах и не вносить предоплату подозрительным лицам.

Также Новини.LIVE напомнили об основных правилах безопасных покупок в Интернете. В частности, об использовании надежных платежных сервисов, проверке продавцов и отказе от перечисления средств на личные карты.