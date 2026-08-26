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Главная Финансы Тарифы в сентябре: изменятся ли цены на доставку газа

Тарифы в сентябре: изменятся ли цены на доставку газа

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 08:50
Тарифы на доставку газа в сентябре: какие правила будут действовать для украинцев
Газ, деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года украинцы получат счета за услугу по распределению природного газа — физическую доставку газа по магистральным сетям и газопроводам от магистралей до домов. Как и раньше, оплачивать счета необходимо будет операторам газораспределительных сетей (облгазам): некоторые смогут заплатить меньше, а некоторых вообще освободят от необходимости платить за эту услугу.

О том, что будет с тарифами на эту услугу в следующем месяце, сообщает издание Новини.LIVE.

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Какими будут тарифы на доставку газа в сентябре

По информации Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, в сентябре потребители должны рассчитаться за доставку голубого топлива.

Соответствующие платежи считаются регулярными и обязательными, ведь средства направляются на строительство, ремонт, обслуживание и модернизацию тысяч километров газовых труб и запорной арматуры. Эта услуга была выделена несколько лет назад во вторую ежемесячную квитанцию, отдельно от продажи самого газа.

Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики в этом году дважды пересматривала тарифы на распределение газа, однако изменения касались небытовых потребителей:

Читайте также:
  • тариф вырос до 1,69 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС) с 1 января по 31 марта;
  • тариф повысился до 1,99 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС) в период с 1 апреля.

В следующем месяце тарифы на доставку газа для населения не изменятся и будут фиксированными для каждой отдельной области. Суммы в счетах будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от уровня потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), который делится на 12 месяцев.

Правила оплаты распределения газа также не изменились: это нужно делать до 20 числа каждого месяца.

В то же время клиенты могут немного сэкономить, оплатив услугу сразу за год. При таком способе комиссия не взимается.

От необходимости оплаты за доставку газа будут освобождены домохозяйства:

  1. У которых жилье было разрушено или повреждено в результате обстрелов;
  2. В случае возникновения аварийной ситуации из-за боевых действий;
  3. При условии механического отключения дома от системы.

Оплату можно произвести дистанционно в личном кабинете "Газсети", через веб-банкинг: "Ощад", "Приват24" или новое мобильное приложение "Куб". Кроме того, платежи принимаются:

  • в отделениях "Укрпочты";
  • в банковских отделениях;
  • в терминалах самообслуживания.

Изменятся ли тарифы на газ для населения с 1 сентября

Осенью годовые тарифы от газопоставщиков будут находиться в следующем ценовом диапазоне: от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

В частности, самый дешевый тариф будет у Нафтогаза, услугами которого пользуется большинство украинцев (до 98% потребителей, более 12 млн домохозяйств). Речь идет о цене в 7,96 грн по тарифному плану "Фиксированный". Он будет действовать до конца апреля 2027 года.

Порядок расчета останется без изменений: украинцы должны подавать данные со счетчиков до 5 числа, а оплачивать счета — до 25 числа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об услугах Нафтогаза с комиссией 0%. По данным компании, в приложении "Куб" можно передавать информацию со счетчика, оплачивать счета и экономить. Летом плата за такую услугу была отменена. Вместо 1% граждане могут оплачивать газовые услуги с нулевой комиссией.

Еще Новини.LIVE писали о том, без какой справки от Нафтогаза гражданам не предоставят субсидию. Как пояснили в компании, при оформлении помощи на газ в отдельных случаях требуется наличие дополнительной справки. Ее нужно иметь тем, у кого до этого были просроченные платежи. Право на получение субсидии предоставляется исключительно на основании погашения задолженности.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газ деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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