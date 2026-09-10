Нафтогаз расширил возможности оплаты коммунальных услуг: что изменилось

Смартфон, деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая поставляет природный газ для 98% бытовых потребителей, выпустила очередное обновление официального мобильного приложения "Куб". Благодаря расширенным функциям с его помощью украинцы смогут оплачивать не только природный газ, но и электроэнергию.

О том, как будет работать новинка, рассказывает портал Новини.LIVE.

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Как Нафтогаз расширил возможности оплаты

В 2026 году компания запустила новое мобильное приложение "Куб" с целью улучшить обслуживание клиентов и сделать его более современным и удобным, поскольку оно объединяет в себе целый спектр услуг. Благодаря приложению украинским семьям стало значительно проще и дешевле оплачивать услуги, а также решать ряд вопросов, связанных с газоснабжением.

Согласно информации, в сентябре возможности цифровых сервисов "Группы Нафтогаз" расширились.

Теперь в приложении "Куб" можно управлять как счетами за газ, так и за электричество. Пользователям достаточно лишь добавить личный счет за электроэнергию.

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В компании отметили, что специалисты превратили приложение в единую точку взаимодействия с коммунальными услугами для миллионов украинских потребителей.

В то же время жители Киева получили еще больше возможностей. Для них стало доступно подключение всех жилищно-коммунальных услуг по адресам. Теперь они смогут оплачивать все счета в приложении единым платежом.

В компании анонсировали аналогичное нововведение и в других регионах Украины. Специалисты Нафтогаза уже работают над запуском соответствующей функции. Точные сроки будут объявлены позже.

"Расширяем возможности цифровых сервисов "Группы Нафтогаз". В приложении Куб теперь можно управлять не только оплатой газа. Все пользователи уже могут добавить личный счет за электроэнергию. Работаем над тем, чтобы решение бытовых вопросов занимало меньше времени", — сообщили в компании.

Какие услуги доступны в "Кубе"

Благодаря мобильному приложению "Куб" граждане могут избежать очередей в отделениях при оплате и сэкономить время. В нем доступны следующие возможности:

Расчеты за потребленный природный газ и его распределение; Возможность передачи данных газового счетчика (в частности, путем распознавания через камеру телефона); Управление сразу несколькими личными счетами в едином профиле; Отслеживание потребления и планирование расходов; Доступны рекомендации по энергосбережению и напоминания о необходимости передачи данных и оплаты.

Кроме того, пользователи приложения "Куб" могут немного сэкономить, поскольку вместо 1% оплачивать услуги можно с 0% комиссией.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно лишь обновить приложение до последней версии и при расчете выбрать опцию "Мой банк".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре некоторым клиентам Нафтогаза необходимо будет дополнительно заплатить от 1 500 грн. Речь идет об оплате за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. В частности, повышенная сумма за это предусмотрена для частных домов. В то же время для многоэтажек сумму разделят между жильцами поровну.

Еще Новини.LIVE писали, что с 1 октября в стране вступят в силу новые правила для коммунальных платежей за распределение природного газа. Необходимость изменений прописана в положениях европейской Директивы о стандартах платежных ведомостей в газовом секторе. В частности, предусмотрено введение единого шаблона/формы счета.