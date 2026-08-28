Расчеты за природный газ: за что в сентябре взыщут 1 500 грн

Женщина с счетами, расчеты. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут вынуждены дополнительно заплатить от 1 500 грн за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (ТО ВБСГ). Повышенная сумма за соответствующую услугу предусмотрена для частных домов, где финансовая нагрузка за услугу полностью ложится на владельца домохозяйства, в отличие от многоэтажных домов, где сумма делится поровну.

Об особенностях оплаты за соответствующую услугу рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Когда необходима проверка газовых сетей в 2026 году

По информации одного из филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", в этом году потребители могут получить два отдельных счета за техническое обслуживание газовых сетей:

В случае проверки внутридомовых систем — общей газовой сети многоэтажных домов (в подъездах/на фасадах). Расчет производится по тарифу, устанавливаемому для каждого дома, который будет зависеть от длины труб и количества квартир. В случае проверки внутри квартиры/частного дома — где проверяется исправность счетчиков, трубопроводов после запорного крана, газовой плиты/котла. Для проведения проверки владельцы должны самостоятельно подписать договор.

Соответствующее требование о проведении технического обслуживания оборудования в жилье должно выполняться один раз в год. В стоимость услуги входит регулярная чистка горелок, смазка кранов, что обеспечит гарантию отсутствия утечки газа и экономии, ведь исправные устройства будут потреблять меньше ресурса.

Владельцы жилья могут по своему усмотрению выбрать исполнителя таких работ, однако предприятие должно иметь лицензию. После проведения проверки газораспределительной компании необходимо будет предоставить договор с сертифицированной компанией, осуществлявшей техническое обслуживание.

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Такая проверка является обязательной для всех клиентов, являющихся балансодержателями или собственниками жилья. Оборудование без обязательного ежегодного технического обслуживания будет подлежать отключению. В Газсети подчеркивают, что безопасность использования газа является общей ответственностью.

Стоимость проверки газовых сетей и оборудования

Стоимость технического обслуживания определяется в зависимости от количества и типа оборудования в доме, а также сложности устройств. Поэтому сумма в счете за обслуживание может варьироваться.

В стандартный социальный пакет входит:

проверка внутренних газопроводов;

смазка крана плиты/кранов прибора;

очистка горелок.

Такой пакет рассчитан на квартиры только с газовыми плитами. Ориентировочная цена — 435 грн.

При техническом обслуживании частных домов стоимость будет выше. Услуга обойдется от 1 500 до 2 000 грн. Чем больше будет оборудования (отопительные котлы/газовые водонагреватели/колонки), тем выше будет итоговая сумма к оплате.

Скидки на такие услуги не предусмотрены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам Нафтогаза объяснили, когда наделены правом начислять большие суммы в квитанциях за потребленное голубое топливо. Такое может произойти в случае нарушения правил передачи информации из газовых счетчиков. В то же время некорректных сумм в счетах клиенты могут избежать.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как потребителям не переплачивать за услуги Нафтогаза. Такую возможность предоставили тем, кто пользуется мобильным приложением "Куб". В компании отменили финансовое обременение в случае такого вида оплаты. Теперь "Куб" позволяет оплачивать счета с нулевой комиссией.