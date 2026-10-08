Выплаты до 10 000 грн: в шести регионах людям с инвалидностью выдадут ваучеры

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года украинская правозащитная общественная организация Fight For Right, защищающая права людей с инвалидностью, объявила о возможности получить денежные ваучеры номиналом до 10 000 грн. Средства можно будет направить на приобретение различных вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями.

О том, кому организация предоставит соответствующие выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Проект от Fight For Right с помощью до 10 000 грн

Речь идет о реализации осенью общественной организацией нового вида поддержки в рамках проекта "Интегрированная первичная медицинская помощь, инклюзия и защита" для граждан с ограниченными возможностями, который охватит ряд украинских прифронтовых регионов.

"Fight For Right предоставляет ваучеры номиналом до 10 000 грн для приобретения вспомогательных средств людьми с инвалидностью и пожилыми людьми в прифронтовых областях", — говорится в сообщении.

В рамках инициативы на ваучеры можно будет получить необходимые:

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подушки;

ходунки;

ролаторы;

противопролежневые матрасы;

костыли;

стулья для душа.

В каких регионах и районах можно получить помощь

Присоединиться к инклюзивному проекту гражданам с инвалидностью можно будет в следующих областях:

Днепропетровская область — Синельниковский район;

Донецкая — Краматорский, Покровский;

Харьковская — Богодуховский, Харьковский, Лозовский;

Херсонская — Бериславский;

Сумская — Конотопский, Ахтырский;

Запорожская — Запорожский.

Как подать заявку на получение помощи

Граждане с инвалидностью в прифронтовых областях Украины, желающие принять участие в проекте для получения вспомогательных средств, должны заполнить специальную форму.

Организаторы отметили, что сам факт подачи формы еще не гарантирует получение вспомогательных средств. Предоставленная информация будет использована для рассмотрения заявки, после чего будет определено соответствие критериям проекта и принято решение о возможности оказания помощи.

В случае соответствия условиям — с заявителями свяжутся для уточнения дополнительной информации и дальнейших действий. Количество ваучеров ограничено.

Средства на приобретение вспомогательных средств для людей с инвалидностью Fight For Right предоставляет в рамках консорциума OPORA, возглавляемого Première Urgence Internationale, при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре жители Черниговской области могут оформить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Домохозяйствам будут предоставлены выплаты на твердое топливо на зиму. Средства получат семьи, проживающие в домах с печным отоплением. Сумма выплаты составит 19 400 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью БФ "Право на защиту" в городе Житомир собирает данные от граждан для предоставления денежной помощи от UNHCR Ukraine. В рамках программы пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, которых война вынудила покинуть свои дома, предоставят по 10 800 грн на трехмесячный период.