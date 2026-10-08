Выплаты в трех областях Украины: где семьи могут получить помощь до 43 000 грн

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

До 27 ноября 2026 года жители трех регионов Украины могут получить денежную помощь на расширение предпринимательской деятельности или открытие собственного дела в рамках проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка". Принять участие в инициативе могут семьи, относящиеся к двум категориям уязвимости.

О том, кому доступны выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что предусматривает грантовая помощь для семей

Осенью благотворительная организация "Каритас-Спес" принимает заявки на предоставление финансовых грантов гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, получить новую профессию или реализовать бизнес-идею во время войны.

К участию приглашаются граждане, проживающие в следующих регионах:

Тернопольском;

Ивано-Франковском;

Черновицком.

Согласно условиям проекта, домохозяйствам предусмотрены финансовые гранты в размере до 43 200 грн.

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Денежная помощь является целевой, поэтому ее можно будет использовать на:

сельскохозяйственные материалы и оборудование (покупку семян, оборудования, животных);

запуск и развитие существующей предпринимательской деятельности;

оплату профессионального обучения и переквалификации.

Кому предусмотрены гранты на бизнес

Как сообщили в организации, целью грантового проекта является оказание поддержки семьям и лицам, пострадавшим от негативных последствий войны, путем предоставления дополнительных финансовых ресурсов.

Согласно условиям программы, оформление выплат в трех западных областях на запуск/развитие бизнеса или освоение новой профессии для увеличения дохода во время войны будет возможно только для наиболее уязвимых категорий граждан.

Денежную помощь смогут получить:

Многодетные семьи, имеющие от трех детей;

Домохозяйства, в которых проживают лица с инвалидностью.

Как подать заявку на участие в проекте помощи

Семьи, проживающие в указанных регионах и соответствующие условиям проекта, могут подавать заявки на участие в проекте "Каритас-Спес Украина". Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму и приложить грантовую заявку.

Регистрация продлится до 27 ноября, а срок реализации проекта придется на сентябрь — декабрь этого года.

В организации отметили, что количество мест и грантов ограничено, поэтому форма для регистрации может быть закрыта раньше указанного срока.

Важное условие инициативы — граждане могут подавать заявки на участие, если до этого не получали подобную помощь от других организаций.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью ОО "Fight For Right" предоставит денежные ваучеры на сумму до 10 000 грн людям с инвалидностью. Выплаты можно будет использовать на приобретение вспомогательных средств. Присоединиться к проекту можно будет в шести областях.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре жители Харьковской области смогут получить денежную помощь от Норвежского агентства по вопросам сотрудничества в области развития. Фермерам и домохозяйствам предоставят гранты на восстановление дохода во время войны. В зависимости от обстоятельств помощь может достигать 3 000 долларов.