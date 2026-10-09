Выплаты на зиму от ЕС: где предоставят 19 400 грн людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

До 30 октября 2026 года в четырех прифронтовых регионах Украины действует зимняя программа при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), предусматривающая выделение средств на отопительный сезон 2026–2027 годов. Возможность зарегистрироваться в международной инициативе имеют наиболее уязвимые категории населения, в частности, люди с инвалидностью и граждане старше 60 лет.

О том, где принимают заявки на помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь от ЕС

Зимняя программа поддержки стартовала в ряде громад, которые особенно интенсивно страдают от вражеских обстрелов. Она предусматривает предоставление денежной помощи на зимний сезон.

Присоединиться к инициативе могут только уязвимые группы населения. А именно:

Люди с инвалидностью; Граждане в возрасте от 60 лет; Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Одинокие и многодетные матери и отцы; Семьи с детьми (дети-сироты); Граждане, получающие льготы/субсидии.

В каких областях реализуется программа помощи

География инициативы охватывает громады следующих областей, в зависимости от потребностей и ситуации с безопасностью:

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Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская.

Сейчас принимают заявки на участие в программе от жителей следующих населенных пунктов: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области.

Сумма помощи и условия получения

Согласно условиям программы, домохозяйствам предусмотрено предоставление финансовой помощи в размере 19 400 грн.

Выплаты можно будет направить на покупку твердого топлива:

дрова;

пеллеты;

брикеты.

Главное условие — наличие в доме печного/смешанного отопления. Домохозяйствам с газовым/электрическим отоплением помощь не предусмотрена.

Куда необходимо обращаться и список документов

Если семья соответствует вышеописанным условиям программы, то для регистрации необходимо обратиться в местный орган власти по адресу проживания (задекларированному/зарегистрированному/фактическому).

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

паспорт;

налоговый номер;

официальную прописку;

справку о фактическом проживании, выданную местными властями.

Заявки на участие в программе будут приниматься до 30 октября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей могут получить финансовую помощь на предпринимательскую деятельность или открытие собственного дела. Она доступна для граждан двух категорий уязвимости. По условиям проекта, домохозяйствам предоставят до 43 200 грн.

Также Новини.LIVE писали о денежных ваучерах номиналом до 10 000 грн от организации Fight For Right. На эти средства можно будет приобрести вспомогательные средства для людей с ограниченными возможностями. Они будут доступны гражданам с инвалидностью в шести прифронтовых областях Украины.