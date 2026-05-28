Выплата 6 500 грн: где ЮНИСЕФ окажет помощь семьям с детьми

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), являющийся мировым лидером по защите прав детей, оказывает помощь маленьким гражданам и в Украине. Во время войны он продолжает работать над реализацией ключевых обязательств по удовлетворению гуманитарных потребностей детей, внедряя новые программы.

О том, кто и где сможет воспользоваться поддержкой фонда, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Какую помощь ЮНИСЕФ предоставит семьям с детьми

В конце весны 2026 года в Украине стартовала новая программа помощи, которую воплощают совместно Детский фонд ООН и правительство. Речь идет об оказании поддержки наиболее уязвимым категориям среди украинских детей. А именно тем, кто имеет инвалидность подгруппы А. Таким гражданам организация обещает выплатить по 6 500 грн.

Предполагается, что денежную помощь получат около 9 000 маленьких граждан в 9 регионах:

Черниговском;

Днепропетровском;

Донецком;

Харьковском;

Херсонском;

Николаевском;

Одесском;

Сумском;

Запорожском.

Как узнать о праве и получить новую помощь на детей

Как отмечается, заниматься распределением помощи от ЮНИСЕФ поручили Пенсионному фонду Украины (ПФУ). На финансирование соответствующих выплат пойдет более 50 млн грн.

Деньги начислят по предварительно составленным спискам из Единой информсистемы соцсферы. После проверки данных ПФУ оповестит получателей о праве на выплаты через мобильное приложение госуслуг "Дія". Для тех, кто не его имеет, сообщение поступит через электронную почту или по контактному номеру телефона.

Средства начислят одному из законных представителей ребенка, который получает соответствующие социальные выплаты для детей с инвалидностью подгруппы А.

Граждане, которые подпадают под соответствующие условия, могут самостоятельно уточнить получение права на помощь в отделениях Пенсионного фонда.

Важно то, что в предоставлении помощи могут отказать тем гражданам, которые зимой воспользовались возможностью получить единовременную помощь в 6 500 грн по программе "Зимняя поддержка".

Также украинские семьи могут проверить информацию о помощи в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Зайти или авторизоваться на портале е-услуг Пенсионного фонда; Выбрать раздел "Мои сообщения"; Зайти в пункт "Индивидуальные сообщения"; Пересмотреть информацию о возможном праве на выплаты.

