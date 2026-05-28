Выплаты в 4 100 грн от США на три месяца: как и кто из ВПЛ может получить

В мае 2026 года представительство национальной сети благотворительных организаций "Каритас Украины" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов открыло сбор заявок на предоставление единовременной помощи для граждан в одном из украинских городов. Приобщиться к соответствующему проекту могут только те, кто будет отвечать определенным критериям.

О том, кто и где может оформить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может подать заявку на выплаты от США

Как отмечают в организации, возможность оформить денежную помощь появилась у граждан, которые на временной основе проживают в городе Чернигов. Выплаты предусмотрены исключительно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым недавно пришлось покинуть собственные дома в связи со спасением жизни из-за агрессии РФ.

Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" для эвакуированных и перемещенных домохозяйств.

Поддержкой могут воспользоваться граждане и семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома:

из-за боевых действий;

постоянных обстрелов;

официальные решения об эвакуации.

Обратиться за выплатами могут те, кто сейчас нуждается в помощи для покрытия базовых потребностей и адаптации на новом месте жительства.

Согласно правилам программы, размер помощи составит 12 300 грн на одного человека. Выплата будет покрывать три месяца базовых потребностей по 4 100 грн ежемесячно. Ее начислят единовременно.

Заявители, учитывая это, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

Есть подтверждение того, что домохозяйства были эвакуированы самостоятельно или принудительно из-за ситуации с безопасностью; Перемещение произошло не позднее чем 45 дней назад; Имеется справка ВПЛ, выданная в течение последних 45 дней.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Осуществляет регистрацию на получение денежной помощи для эвакуированных и перемещенных домохозяйств БФ "Каритас Чернигов". Подать заявки смогут лица, которые не получали денежную помощь от других организаций в течение последних шести месяцев.

Уточнить подробную информацию можно по номеру телефона фонда: +380 50 614 20 45.

Организаторы добавляют, что проект реализуется благодаря щедрой поддержке американского народа через правительство Соединенных Штатов.

