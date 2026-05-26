Выплаты от Каритас: где и кто из семей может получить помощь в 10 800 грн

Пожилые женщина и мужчина, деньги.

В мае 2026 года представительство "Каритас Украины" окажет финансовую помощь для жителей еще одного города из прифронтовых областей. По программе, каждому в семье обещают начислить единовременную выплату в размере 10 800 грн.

Кто и где может получить от Каритас помощь в 10 800 грн

Как отмечается, стартовала регистрация на денежную помощь в рамках программы "Каритас Украины" в Запорожской области, а именно — в городе Вольнянск.

"БО БФ "Каритас Запорожье" в Запорожской области реализуется проект "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке Правительства Соединенных Штатов Америки. В рамках программы "Каритас Украины" предоставляется денежная помощь в размере 10 800 грн", — говорится в сообщении.

Согласно правилам программы, регистрация в Вольнянске на денежную помощь для покрытия базовых потребностей в условиях постоянного риска доступна для местного населения и переселенцев при условии соблюдения определенных критериев.

Речь идет о:

Гражданах, проживающих в прифронтовых громадах в зоне до 50 км от линии фронта; Имеют низкие доходы или потеряли основной источник дохода во время войны; Не могут покрыть основные жизненные потребности и относятся к уязвимым категориям граждан.

Как объясняют в фонде, в первую очередь будут проводить регистрацию в населенных пунктах, расположенных в 0-20 км от линии разграничения.

Необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:

люди с инвалидностью (I, II, III группа);

граждане с тяжелыми болезнями;

люди, которым требуется дорогостоящее лечение;

граждане, которым более 60 лет, проживающие одиноко, или в семье из двух человек без поддержки родственников трудоспособного возраста;

одинокие родители и опекуны;

многодетные семьи;

беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Размер помощи и как подать заявку

Как отметили организаторы, в рамках программы "Каритас Украины" жителям города Вольнянск предоставят денежную помощь в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на покрытие базовых потребностей в течение шести месяцев.

Для того, чтобы предварительно зарегистрироваться в программе помощи, необходимо подать заявку по электронной форме.

После заполнения формы и в случае соответствия критериям уязвимости и требованиям программы специалисты сами выйдут на связь для дальнейшего оформления помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд "GoodWill" реализует проект, предусматривающий предоставление всесторонней помощи для уязвимых категорий граждан, проживающих в прифронтовых и приграничных районах. Приобщиться к нему могут жители Сумского и Черниговского регионов. В частности, выплаты доступны людям с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что в девяти областях Красный Крест регистрирует граждан на предоставление финпомощи. В частности, получить поддержку смогут люди, которые имеют группу инвалидности, а также семьи с детьми и те, кто продолжает проживать возле линии фронта. Размер выплаты составит 12 300 грн для каждого.