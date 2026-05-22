Выплаты в 3 000 долларов: кому и где предусмотрена помощь от Швейцарии

Американская валюта, пожилые люди. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года жители одного из украинских регионов могут получить право на финансовые гранты до 3 000 долларов от Швейцарского агентства развития. Выплаты, которые можно будет использовать на собственное дело, призваны помочь экономической состоятельности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы БФ "Право на защиту".

Кому и где предусмотрена помощь от Швейцарии

Как отмечается, речь идет о реализации образовательной программы "Право на бизнес: курс для предпринимателей" в Винницком регионе. Соответствующая инициатива призвана оказать помощь в совершенствовании бизнес-навыков, адаптации к современным условиям рынка и в открытии возможностей для развития предпринимательства во время военного положения.

"Благотворительный фонд "Право на защиту" запускает образовательную программу для людей, которые стремятся открыть, восстановить или развить собственное дело. Это проверенный курс, который уже помог сотням участников в разных регионах Украины найти новые возможности для развития бизнеса", — говорится в сообщении.

В частности, проект стал возможным благодаря поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Читайте также:

Согласно условиям, участникам будут доступны:

Двухмесячное бизнес-обучение; Наставничество от опытных предпринимателей; Участие в конкурсе грантов до 3 000 долларов.

В частности, во время образовательного курса граждане узнают о бизнес-идеях и рынке, финансовых и бизнес-моделях, бухгалтерии, маркетинге и продажах, основах управления рисками и качестве сервиса как конкурентного преимущества.

Как подать заявку для участия в грантовой программе

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия, и хотят присоединиться к учебному курсу с возможностью получить финансовый грант, должны заполнить специальную онлайн-форму до 31 мая включительно.

Программа стартует 4 июля 2026 года и продлится два месяца. Предполагается шесть офлайн-модулей каждую субботу с 10:00 до 18:00 и один онлайн-модуль.

Отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе. Результаты отбора объявят до 25 июня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 22 мая UNHCR Ukraine принимает заявки от пострадавших от войны граждан. В 2026 году ожидаются несколько большие суммы помощи: в зависимости от обстоятельств начислят 10 800 или по 3 600 грн ежемесячно, а также 12 300 грн или по 4 100 грн ежемесячно.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае "Каритас Украины" регистрирует граждан на денежную помощь. Она предусмотрена для переселенцев и рассчитана на три месяца. По программе, всем членам семьи выплатят по 4 100 грн на базовые потребности, всего по 12 300 грн.