Украинцам возвращают деньги за лечение в санаториях: какие условия

1 500 гривен в день: как вернуть деньги за отдых в санатории
Украинцы могут вернуть часть средств за отдых и лечение в санатории, если покупали путевку за свой счет. Речь идет об определенных категориях военных и членов их семей из Закарпатья.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.
Кто имеет право на компенсацию
Получить возмещение могут:
- ветераны войны;
- военнослужащие, которые проходят службу в зоне боевых действий;
- члены семей погибших (умерших), военнопленных и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.
К таким членам семьи относятся:
- муж или жена;
- дети до 18 лет;
- дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме и не имеют собственной семьи;
- родители;
- опекуны и попечители.
Для семей военнослужащих, которые сейчас проходят службу в районе боевых действий, компенсация предусмотрена только для мужа или жены и детей до 18 лет.
Важное условие — они должны проходить санаторно-курортное лечение вместе с военным.
За какой отдых деньги не вернут
Компенсация касается только санаторно-курортных учреждений, которые официально предоставляют лечебно-оздоровительные услуги.
Если же человек отдыхал:
- в гостинице;
- на базе отдыха;
- в рекреационном комплексе;
- в частной усадьбе;
- в другом заведении без статуса санатория расходы не возместят.
Поэтому перед бронированием путевки стоит уточнить статус заведения и перечень документов, которые он может выдать после завершения лечения.
Как оформить компенсацию
После прохождения лечения нужно подать письменное заявление на имя председателя Закарпатской ОГА — начальника Закарпатской ОГА или его заместителей.
К заявлению прилагаются:
- документ об оплате лечения;
- корешок путевки или другой документ, подтверждающий прохождение санаторно-курортного лечения;
- копия паспорта;
- копия РНОКПП;
- документы, которые подтверждают соответствующий статус заявителя;
- банковские реквизиты для перечисления средств;
- другие документы в зависимости от категории получателя.
Сколько могут возместить
Компенсацию выплачивают за фактически понесенные расходы, но не более:
- 1 500 грн за один койко-день для взрослых;
- 750 грн за один койко-день для детей.
Компенсацию можно получить за лечение продолжительностью до 14 дней и не чаще одного раза в год.
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Также Новини.LIVE объясняли, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги и топливо при размещении ВПЛ. Такие выплаты предусмотрены для владельцев и арендаторов помещений, которые используются как пункты эвакуации, транзитные центры или места временного проживания. Размер компенсации зависит от фактических расходов, площади помещения и количества размещенных людей.