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Главная Финансы 1 500 гривен в день: как вернуть деньги за отдых в санатории

1 500 гривен в день: как вернуть деньги за отдых в санатории

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:32
Украинцам возвращают деньги за лечение в санаториях: какие условия
Люди на отдыхе, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы могут вернуть часть средств за отдых и лечение в санатории, если покупали путевку за свой счет. Речь идет об определенных категориях военных и членов их семей из Закарпатья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.

Кто имеет право на компенсацию

Получить возмещение могут:

  • ветераны войны;
  • военнослужащие, которые проходят службу в зоне боевых действий;
  • члены семей погибших (умерших), военнопленных и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

К таким членам семьи относятся:

  • муж или жена;
  • дети до 18 лет;
  • дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме и не имеют собственной семьи;
  • родители;
  • опекуны и попечители.

Для семей военнослужащих, которые сейчас проходят службу в районе боевых действий, компенсация предусмотрена только для мужа или жены и детей до 18 лет.

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Важное условие — они должны проходить санаторно-курортное лечение вместе с военным.

За какой отдых деньги не вернут

Компенсация касается только санаторно-курортных учреждений, которые официально предоставляют лечебно-оздоровительные услуги.
Если же человек отдыхал:

  • в гостинице;
  • на базе отдыха;
  • в рекреационном комплексе;
  • в частной усадьбе;
  • в другом заведении без статуса санатория расходы не возместят.

Поэтому перед бронированием путевки стоит уточнить статус заведения и перечень документов, которые он может выдать после завершения лечения.

Как оформить компенсацию

После прохождения лечения нужно подать письменное заявление на имя председателя Закарпатской ОГА — начальника Закарпатской ОГА или его заместителей.

К заявлению прилагаются:

  • документ об оплате лечения;
  • корешок путевки или другой документ, подтверждающий прохождение санаторно-курортного лечения;
  • копия паспорта;
  • копия РНОКПП;
  • документы, которые подтверждают соответствующий статус заявителя;
  • банковские реквизиты для перечисления средств;
  • другие документы в зависимости от категории получателя.

Сколько могут возместить

Компенсацию выплачивают за фактически понесенные расходы, но не более:

  • 1 500 грн за один койко-день для взрослых;
  • 750 грн за один койко-день для детей.

Компенсацию можно получить за лечение продолжительностью до 14 дней и не чаще одного раза в год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцам расширили основания для получения компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией. Через международный Реестр убытков в приложении "Дія" можно будет фиксировать не только потерю жилья или вынужденное переселение, но и проблемы с доступом к медицине, образованию, другие экономические потери и нарушения прав человека.

Также Новини.LIVE объясняли, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги и топливо при размещении ВПЛ. Такие выплаты предусмотрены для владельцев и арендаторов помещений, которые используются как пункты эвакуации, транзитные центры или места временного проживания. Размер компенсации зависит от фактических расходов, площади помещения и количества размещенных людей.

компенсация санатории военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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