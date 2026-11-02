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Главная Финансы Повышенные пенсии: кому гарантируют 60% от средней зарплаты

Повышенные пенсии: кому гарантируют 60% от средней зарплаты

Ua ru
2 ноября 2026 06:10
Пенсии в Украине: кому начислят выплату в размере 60% от средней зарплаты Freepik
Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

В 2026 году некоторые граждане имеют право на начисление пенсионных выплат в размере от 60% и выше от средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии за предыдущий год. Сумма выплаты при таких условиях начинается с 12 390 грн. В то же время большинство граждан получают не более 30% от зарплаты, а минимальная пенсия составляет 2 595 грн.

О том, кто имеет право на повышенную выплату, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому начислят пенсию в размере 60% от средней зарплаты

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), повышенные минимальные пенсионные гарантии предусмотрены законом №1584-ІХ. Речь идет о государственной поддержке граждан, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а инвалидность связана с аварией.

Минимальный размер пенсионной выплаты привязан к средней зарплате (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы и которую ПФУ учитывает для расчета пенсии за последний год (за 2025 год — 20 653 грн). В гарантированную сумму пенсии должны входить:

  • надбавки;
  • повышения;
  • дополнительные пенсии;
  • целевая денежная помощь;
  • суммы индексации;
  • прочие доплаты и компенсации к пенсиям, кроме выплат за особые заслуги перед Украиной.

Согласно правилам, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, по которому она назначена) не может быть ниже установленных законом уровней.

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В зависимости от группы инвалидности начисляются определенные доли пенсии от средней заработной платы в размере от 60% до 100%. А именно:

  1. Для III группы инвалидности — 60% (12 392 грн в 2026 году);
  2. Для II группы инвалидности — 80% (16 522 грн);
  3. Для I группы инвалидности — 100% (20 653 грн).

Другие пенсионные выплаты для чернобыльцев

В ПФУ отметили, что с учетом постановлений правительства минимальные размеры пенсий по инвалидности, возникшей вследствие увечья или болезни в результате Чернобыльской катастрофы, в 2026 году составляют:

  • Для III группы и детей с инвалидностью — 6 813 грн;
  • Для II группы — 8 838 грн;
  • для I группы — 11 048 грн.

При этом все пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или болезни, вызванных аварией, не могут быть ниже следующих уровней:

  • Для III группы инвалидности — 3 700 грн;
  • Для II группы инвалидности — 4 800 грн;
  • Для I группы инвалидности — 6 000 грн.

Как оформить пенсию чернобыльцам с группой инвалидности

Процедура назначения пенсии состоит из нескольких этапов. В частности, человек должен собрать первичные документы и обратиться в медицинское учреждение. Там необходимо предоставить:

  • Удостоверение ликвидатора или пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС;
  • Медицинскую карту с историей болезни и результатами обследований за последний год;
  • Документы, подтверждающие периоды работы или проживания в зоне отчуждения/загрязнения.

На основании этого комиссия выдаст официальное экспертное заключение о том, что болезнь действительно связана с последствиями аварии на АЭС. Врач оформит электронное направление на оценку повседневного функционирования.

Далее с пакетом документов необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому ПФУ предоставляет повышенные выплаты в размере 18 885 грн. Такая сумма гарантируется отдельной категории граждан в рамках действующего законодательства. Речь идет о возможности получить право на льготное пенсионное обеспечение, которое гарантирует также досрочный выход на заслуженный отдых.

Еще Новини.LIVE писали о том, что пенсионеры могут лишиться части выплат. Нормы законодательства дают право удерживать определенные суммы средств на основании судебных решений, постановлений и других исполнительных документов. В частности, до 20% — за задолженность по кредитам, штрафы, коммунальные услуги, а до 50% — за алименты.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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