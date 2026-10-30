Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставит нескольким категориям граждан повышенные суммы выплат в рамках гарантий, закрепленных нормами действующего законодательства. В частности, известно, какой специальный статус и особенности могут предусматривать начисление минимальной пенсионной выплаты в размере 18 885 грн.

О том, кому предусмотрено право на повышенную пенсию и как ее оформить, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Какой статус гарантирует повышенную пенсионную выплату

По данным ПФУ, в стране особыми преимуществами в вопросе назначения и определения размера пенсии наделены граждане со статусом участника боевых действий (УБД).

В частности, такая категория граждан имеет право на досрочное оформление пенсии по возрасту в соответствии со статьей 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для мужчин такая возможность возникает после достижения 55 лет при наличии стажа не менее 25 лет, для женщин — после достижения 50-летнего возраста при наличии 20 лет стажа.

Читайте также:

Для получения права на такой вид пенсии гражданин, прежде всего, должен получить официальный статус участника боевых действий.

Как определяется размер пенсионных выплат

Льготное пенсионное обеспечение участников боевых действий предоставляется в соответствии с правилами назначения пенсии по возрасту.

Согласно ст. 27 и 28 закона № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма пенсии должна основываться на индивидуальных показателях.

Ее рассчитывают как произведение официальной заработной платы, определенной в соответствии со ст. 40 и 41, и коэффициента стажа, определенного в соответствии со ст. 25 закона.

Пенсия УБД может включать надбавки, повышения, доплаты и пенсии за особые заслуги перед страной.

В частности, ветераны войны имеют право на надбавку к пенсии в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Речь идет о 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году надбавка к пенсии составляет 648 грн — 25% от 2 595 грн.

Доплата за статус участника боевых действий может устанавливаться к любому виду пенсии: как военным, так и гражданским.

Минимальные пенсионные гарантии от государства

Участники боевых действий, признанные инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей и имеющие статус инвалида вследствие войны, имеют право на гарантированный минимум.

В частности, граждане с первой группой инвалидности могут рассчитывать на выплату не менее 18 885 грн.

Вторая группа предусматривает минимальную сумму в 15 494 грн, а третья группа дает право на не менее 10 625 грн.

В то же время максимальная сумма пенсии, назначенная в соответствии с законом № 1058, не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц.

При определении ограничения учитываются надбавки, повышения, дополнительная пенсия, целевая денежная помощь, индексация и другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Как оформить повышенную пенсию

При соблюдении соответствующих требований гражданин может обратиться с заявлением о назначении пенсии в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Место регистрации при оформлении не имеет значения.

Также это можно сделать дистанционно, подав заявление через портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи или через портал государственных услуг "Дія".

К заявлению следует приложить отсканированные копии оригиналов документов, которые запросит система.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из украинских пенсионеров грозит удержание из выплат. По данным Пенсионного фонда, нормы законодательства дают право взыскивать средства на основании судебных решений, постановлений и других исполнительных документов. В частности, до 20% — удерживают за долги по кредитам, штрафы, коммунальные услуги, а до 50% — за алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре некоторые украинцы смогут получить минимальную пенсионную выплату в размере 16 500 грн. Речь идет о 80% от средней зарплаты в стране, с которой уплачены ЕСВ и которая учитывается при расчете пенсии. Таким правом наделены участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.