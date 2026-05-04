Выплаты от Каритас: кто и где может оформить денежную помощь в мае

Весной 2026 года в одном из украинских регионов гражданам доступна денежная помощь на сельское хозяйство. Открыта онлайн-регистрация на предоставление выплат от представительства масштабной сети благотворительных организаций Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ (Caritas).

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление организаторов в Facebook.

Кто сможет получить денежную помощь на сельское хозяйство

Речь идет о действии проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас Николаев УГКЦ", предусматривающего предоставление денежной помощи на поддержку сельского хозяйства в Николаевской области.

Принять участие в проекте могут местные жители, которые имеют поврежденное имущество (есть подтверждение в виде соответствующего акта/справки), или имеют проблемы со здоровьем из-за войны (есть справка), а также внутренние переселенцы.

Претендовать на выплаты могут украинцы, которые относятся к одной из таких групп уязвимости:

Граждане с инвалидностью первой-третьей группы; Люди с серьезными/хроническими заболеваниями; Одинокие мать или отец (опекуны детей в возрасте до 18 лет); Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Беременные/женщины с детьми до трех лет; Одинокие люди в возрасте от 60 лет; Безработные граждане в возрасте 50+.

Среди ограничений:

человек за последние девять месяцев получил помощь на сельское хозяйство от других организаций;

средний доход семьи на каждого члена превышает 8 422 грн.

Как зарегистрироваться в программе и размер денежной помощи

Подать заявки могут граждане со статусом переселенца и пострадавшие от войны, проживающие в Ингульской и Березнеговатской объединенной территориальной громаде Николаевской области.

"Именно этот проект реализуется в Ингульской и Березнеговатской ОТГ. Но впереди новые проекты, следите за обновлениями на странице — там обязательно будем сообщать о возможностях для развития хозяйства", — объясняют организаторы.

В рамках проекта украинцы смогут получить денежную помощь в размере до 37 800 грн на домохозяйство.

Для того, чтобы подать заявку в предварительной регистрации проекта, нужно заполнить специальную анкету.

