Выплаты от Каритас: кто и где может оформить денежную помощь в мае

Деньги от Каритас: кто из украинцев получит 37 800 грн весной
Весной 2026 года в одном из украинских регионов гражданам доступна денежная помощь на сельское хозяйство. Открыта онлайн-регистрация на предоставление выплат от представительства масштабной сети благотворительных организаций Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ (Caritas).
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление организаторов в Facebook.
Кто сможет получить денежную помощь на сельское хозяйство
Речь идет о действии проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас Николаев УГКЦ", предусматривающего предоставление денежной помощи на поддержку сельского хозяйства в Николаевской области.
Принять участие в проекте могут местные жители, которые имеют поврежденное имущество (есть подтверждение в виде соответствующего акта/справки), или имеют проблемы со здоровьем из-за войны (есть справка), а также внутренние переселенцы.
Претендовать на выплаты могут украинцы, которые относятся к одной из таких групп уязвимости:
- Граждане с инвалидностью первой-третьей группы;
- Люди с серьезными/хроническими заболеваниями;
- Одинокие мать или отец (опекуны детей в возрасте до 18 лет);
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Беременные/женщины с детьми до трех лет;
- Одинокие люди в возрасте от 60 лет;
- Безработные граждане в возрасте 50+.
Среди ограничений:
- человек за последние девять месяцев получил помощь на сельское хозяйство от других организаций;
- средний доход семьи на каждого члена превышает 8 422 грн.
Как зарегистрироваться в программе и размер денежной помощи
Подать заявки могут граждане со статусом переселенца и пострадавшие от войны, проживающие в Ингульской и Березнеговатской объединенной территориальной громаде Николаевской области.
"Именно этот проект реализуется в Ингульской и Березнеговатской ОТГ. Но впереди новые проекты, следите за обновлениями на странице — там обязательно будем сообщать о возможностях для развития хозяйства", — объясняют организаторы.
В рамках проекта украинцы смогут получить денежную помощь в размере до 37 800 грн на домохозяйство.
Для того, чтобы подать заявку в предварительной регистрации проекта, нужно заполнить специальную анкету.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что весной в десяти регионах действует проект помощи LINK от благотворителей. В рамках проекта социально уязвимые группы граждан (люди в возрасте от 60 лет, лица с инвалидностью, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми) получат денежную и гуманитарную помощь.
Еще Новини.LIVE писали, что Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) в одной из областей предоставляет денежную помощь в 17 000 грн семьям с детьми. Выплаты доступны тем, кто непосредственно пострадал от российской агрессии в 2026 году.