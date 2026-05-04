Главная Финансы Деньги от Каритас: кто из украинцев получит 37 800 грн весной

Дата публикации 4 мая 2026 11:00
Выплаты от Каритас: кто и где может оформить денежную помощь в мае
Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Весной 2026 года в одном из украинских регионов гражданам доступна денежная помощь на сельское хозяйство. Открыта онлайн-регистрация на предоставление выплат от представительства масштабной сети благотворительных организаций Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ (Caritas).

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление организаторов в Facebook.

Кто сможет получить денежную помощь на сельское хозяйство

Речь идет о действии проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас Николаев УГКЦ", предусматривающего предоставление денежной помощи на поддержку сельского хозяйства в Николаевской области.

Принять участие в проекте могут местные жители, которые имеют поврежденное имущество (есть подтверждение в виде соответствующего акта/справки), или имеют проблемы со здоровьем из-за войны (есть справка), а также внутренние переселенцы.

Претендовать на выплаты могут украинцы, которые относятся к одной из таких групп уязвимости:

  1. Граждане с инвалидностью первой-третьей группы;
  2. Люди с серьезными/хроническими заболеваниями;
  3. Одинокие мать или отец (опекуны детей в возрасте до 18 лет);
  4. Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  5. Беременные/женщины с детьми до трех лет;
  6. Одинокие люди в возрасте от 60 лет;
  7. Безработные граждане в возрасте 50+.

Среди ограничений:

  • человек за последние девять месяцев получил помощь на сельское хозяйство от других организаций;
  • средний доход семьи на каждого члена превышает 8 422 грн.

Как зарегистрироваться в программе и размер денежной помощи

Подать заявки могут граждане со статусом переселенца и пострадавшие от войны, проживающие в Ингульской и Березнеговатской объединенной территориальной громаде Николаевской области.

"Именно этот проект реализуется в Ингульской и Березнеговатской ОТГ. Но впереди новые проекты, следите за обновлениями на странице — там обязательно будем сообщать о возможностях для развития хозяйства", — объясняют организаторы.

В рамках проекта украинцы смогут получить денежную помощь в размере до 37 800 грн на домохозяйство.

Для того, чтобы подать заявку в предварительной регистрации проекта, нужно заполнить специальную анкету.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что весной в десяти регионах действует проект помощи LINK от благотворителей. В рамках проекта социально уязвимые группы граждан (люди в возрасте от 60 лет, лица с инвалидностью, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми) получат денежную и гуманитарную помощь.

Еще Новини.LIVE писали, что Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) в одной из областей предоставляет денежную помощь в 17 000 грн семьям с детьми. Выплаты доступны тем, кто непосредственно пострадал от российской агрессии в 2026 году.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
