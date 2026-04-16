Выплаты для уязвимых групп украинцев: кому и где предоставят 42 000 грн

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE

До 20 апреля 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины домохозяйства уязвимых категорий могут зарегистрироваться в программе помощи, предусматривающей предоставление 42 000 грн на собственное дело. В частности, приглашают для участия семьи, в составе которых есть люди в возрасте более 65 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кто и где в Украине может оформить помощь в 42 000 грн

Речь идет о реализации "Программы по поддержке жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны" на территории Сумской области. Приобщиться к ней смогут жители:

Чернеччинской громады Ахтырского района;

города Ахтырка.

В рамках соответствующей инициативы предусматривается выплата 42 000 грн, которые можно направить на запуск и восстановление бизнеса (источника дохода).

Внедряет программу помощи гражданам Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста.

Приобщиться к ней могут исключительно те домохозяйства, которые входят в список социально уязвимых. В частности, речь идет о семьях, где есть граждане в возрасте 65 лет и старше. Также за выплатами могут обратиться трудоспособные пенсионеры в возрасте до 65 лет.

Кроме того, помощь предусмотрена для:

Домохозяйств, в состав которых входят лица с инвалидностью; Семьи, где есть от двух детей до 18 лет/несовершеннолетние сироты; Одинокие родители, в соответствии со 135 статьей "Семейного кодекса"; Безработные, зарегистрированные в Центре занятости; Переселенцы, которые приобрели в собственность имущество в громаде, или, которые проживают там последние шесть месяцев; Семьи с низким уровнем дохода (до 8 647 грн на одного человека).

В организации объясняют, что именно соблюдение вышеуказанных критериев позволит оказать поддержку для наиболее уязвимых слоев населения.

Правила регистрации в программе помощи

Граждане, которые соответствуют условиям программы, и желают получить денежную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста, должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Также надо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о составе домохозяйства;

документ с подтверждением социального статуса (для одиноких кормильцев, многодетных семей и т.д.);

свидетельства о рождении детей;

пенсионное удостоверение;

справку МСЭК для подтверждения группы инвалидности;

справку внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);

справку из Центра занятости (для безработных);

справку из персонификации (ОК-5) или справку о размере пенсии (ПФУ), справку другой помощи на каждого члена домохозяйства (с низким доходом).

Сроки подачи документов:

заполнение анкет — до 20 апреля 2026 года;

подача планов и пакета документов — до 15 мая 2026 года.

