Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь в 42 000 грн: кто получит из тех, кому 65+

Денежная помощь в 42 000 грн: кто получит из тех, кому 65+

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 13:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев: кому и где предоставят 42 000 грн
Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE

До 20 апреля 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины домохозяйства уязвимых категорий могут зарегистрироваться в программе помощи, предусматривающей предоставление 42 000 грн на собственное дело. В частности, приглашают для участия семьи, в составе которых есть люди в возрасте более 65 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кто и где в Украине может оформить помощь в 42 000 грн

Речь идет о реализации "Программы по поддержке жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны" на территории Сумской области. Приобщиться к ней смогут жители:

  • Чернеччинской громады Ахтырского района;
  • города Ахтырка.

В рамках соответствующей инициативы предусматривается выплата 42 000 грн, которые можно направить на запуск и восстановление бизнеса (источника дохода).

Внедряет программу помощи гражданам Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста.

Читайте также:

Приобщиться к ней могут исключительно те домохозяйства, которые входят в список социально уязвимых. В частности, речь идет о семьях, где есть граждане в возрасте 65 лет и старше. Также за выплатами могут обратиться трудоспособные пенсионеры в возрасте до 65 лет.

Кроме того, помощь предусмотрена для:

  1. Домохозяйств, в состав которых входят лица с инвалидностью;
  2. Семьи, где есть от двух детей до 18 лет/несовершеннолетние сироты;
  3. Одинокие родители, в соответствии со 135 статьей "Семейного кодекса";
  4. Безработные, зарегистрированные в Центре занятости;
  5. Переселенцы, которые приобрели в собственность имущество в громаде, или, которые проживают там последние шесть месяцев;
  6. Семьи с низким уровнем дохода (до 8 647 грн на одного человека).

В организации объясняют, что именно соблюдение вышеуказанных критериев позволит оказать поддержку для наиболее уязвимых слоев населения.

Правила регистрации в программе помощи

Граждане, которые соответствуют условиям программы, и желают получить денежную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста, должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Также надо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку о составе домохозяйства;
  • документ с подтверждением социального статуса (для одиноких кормильцев, многодетных семей и т.д.);
  • свидетельства о рождении детей;
  • пенсионное удостоверение;
  • справку МСЭК для подтверждения группы инвалидности;
  • справку внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);
  • справку из Центра занятости (для безработных);
  • справку из персонификации (ОК-5) или справку о размере пенсии (ПФУ), справку другой помощи на каждого члена домохозяйства (с низким доходом).

Сроки подачи документов:

  • заполнение анкет — до 20 апреля 2026 года;
  • подача планов и пакета документов — до 15 мая 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Агентство ООН по делам беженцев предоставит финансовую помощь в размере от 10 800 до 12 300 грн. Оно открыло предварительную регистрацию в электронную очередь для жителей Николаева.

Еще Новини.LIVE сообщали, что международная инициатива JERU при финансовой поддержке Германии предоставит украинским гражданам денежную помощь в размере около 1 100 евро. Гранты можно направить на предпринимательство для самозанятых лиц и представителей малого бизнеса.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации