Выплаты для уязвимых групп украинцев: кому и где предоставят 42 000 грн

Денежная помощь в 42 000 грн: кто получит из тех, кому 65+
До 20 апреля 2026 года в одной из прифронтовых областей Украины домохозяйства уязвимых категорий могут зарегистрироваться в программе помощи, предусматривающей предоставление 42 000 грн на собственное дело. В частности, приглашают для участия семьи, в составе которых есть люди в возрасте более 65 лет.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.
Кто и где в Украине может оформить помощь в 42 000 грн
Речь идет о реализации "Программы по поддержке жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны" на территории Сумской области. Приобщиться к ней смогут жители:
- Чернеччинской громады Ахтырского района;
- города Ахтырка.
В рамках соответствующей инициативы предусматривается выплата 42 000 грн, которые можно направить на запуск и восстановление бизнеса (источника дохода).
Внедряет программу помощи гражданам Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста.
Приобщиться к ней могут исключительно те домохозяйства, которые входят в список социально уязвимых. В частности, речь идет о семьях, где есть граждане в возрасте 65 лет и старше. Также за выплатами могут обратиться трудоспособные пенсионеры в возрасте до 65 лет.
Кроме того, помощь предусмотрена для:
- Домохозяйств, в состав которых входят лица с инвалидностью;
- Семьи, где есть от двух детей до 18 лет/несовершеннолетние сироты;
- Одинокие родители, в соответствии со 135 статьей "Семейного кодекса";
- Безработные, зарегистрированные в Центре занятости;
- Переселенцы, которые приобрели в собственность имущество в громаде, или, которые проживают там последние шесть месяцев;
- Семьи с низким уровнем дохода (до 8 647 грн на одного человека).
В организации объясняют, что именно соблюдение вышеуказанных критериев позволит оказать поддержку для наиболее уязвимых слоев населения.
Правила регистрации в программе помощи
Граждане, которые соответствуют условиям программы, и желают получить денежную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста, должны заполнить специальную онлайн-анкету.
Также надо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку о составе домохозяйства;
- документ с подтверждением социального статуса (для одиноких кормильцев, многодетных семей и т.д.);
- свидетельства о рождении детей;
- пенсионное удостоверение;
- справку МСЭК для подтверждения группы инвалидности;
- справку внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);
- справку из Центра занятости (для безработных);
- справку из персонификации (ОК-5) или справку о размере пенсии (ПФУ), справку другой помощи на каждого члена домохозяйства (с низким доходом).
Сроки подачи документов:
- заполнение анкет — до 20 апреля 2026 года;
- подача планов и пакета документов — до 15 мая 2026 года.
