Главная Финансы Новая помощь для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн

Новая помощь для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн

Дата публикации 20 апреля 2026 11:00
Выплаты для переселенцев: кто может оформить дополнительную помощь в 12 000 грн
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

Религиозная миссия Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" принимает заявки от внутренне перемещенных лиц на оказание финансовой помощи. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, проживающие в одном из городов прифронтовой области.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Кто имеет право на финансовую помощь от Каритас

Речь идет о возможности получить денежную помощь от "Каритас-Спес", действующей 26 лет в Украине. Деятельность миссии призвана побороть бедность, восстановить социальную справедливость и поддержать граждан во время войны. В апреле этого года воспользоваться возможностью получить денежную помощь могут жители города Конотоп Сумской области.

По данным организаторов, выплаты предусмотрены для граждан, которые приехали в этот город из опасных областей в течение последних 45 суток. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто ранее получал аналогичную поддержку от других гуманитарных организаций и фондов.

"Дорогие друзья! Если Вы недавно эвакуировались (справка ВПО до 45 суток) и не получали денежную помощь от других фондов и благотворительных организаций. Имеем возможность зарегистрировать вас на такую помощь", — сообщают организаторы.

Читайте также:

Для возможности оформления финансовой помощи заявители должны соблюсти сразу несколько требований:

  1. Проживать на момент обращения в городе Конотоп;
  2. Иметь справку переселенца, полученную в течение последних 45 дней;
  3. Подтвердить отсутствие получения другой помощи.

Размер денежной помощи и как оформить

Проект предусматривает предоставление эвакуированным семьям в прифронтовой город финансовой помощи от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" в размере 12 300 грн для каждого человека.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку внутреннего переселенца;
  • реквизиты из банка (одни на семью);
  • документ с подтверждением выезда из громады, где продолжаются боевые действия/возможные боевые действия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что 20 апреля УВКБ ООН выплатит денежную помощь гражданам в одном из прифронтовых городов. В зависимости от обстоятельств организация предоставит выплаты в сумме от 10 800 до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в одном из регионов граждане могут подавать заявки на участие в программе от Датского совета по вопросам беженцев. Она предусматривает предоставление грантов в размере от 43 000 до 216 000 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
