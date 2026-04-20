Выплаты для переселенцев: кто может оформить дополнительную помощь в 12 000 грн

Новая помощь для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн
Религиозная миссия Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" принимает заявки от внутренне перемещенных лиц на оказание финансовой помощи. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, проживающие в одном из городов прифронтовой области.
Кто имеет право на финансовую помощь от Каритас
Речь идет о возможности получить денежную помощь от "Каритас-Спес", действующей 26 лет в Украине. Деятельность миссии призвана побороть бедность, восстановить социальную справедливость и поддержать граждан во время войны. В апреле этого года воспользоваться возможностью получить денежную помощь могут жители города Конотоп Сумской области.
По данным организаторов, выплаты предусмотрены для граждан, которые приехали в этот город из опасных областей в течение последних 45 суток. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто ранее получал аналогичную поддержку от других гуманитарных организаций и фондов.
"Дорогие друзья! Если Вы недавно эвакуировались (справка ВПО до 45 суток) и не получали денежную помощь от других фондов и благотворительных организаций. Имеем возможность зарегистрировать вас на такую помощь", — сообщают организаторы.
Для возможности оформления финансовой помощи заявители должны соблюсти сразу несколько требований:
- Проживать на момент обращения в городе Конотоп;
- Иметь справку переселенца, полученную в течение последних 45 дней;
- Подтвердить отсутствие получения другой помощи.
Размер денежной помощи и как оформить
Проект предусматривает предоставление эвакуированным семьям в прифронтовой город финансовой помощи от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" в размере 12 300 грн для каждого человека.
Для этого необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- справку внутреннего переселенца;
- реквизиты из банка (одни на семью);
- документ с подтверждением выезда из громады, где продолжаются боевые действия/возможные боевые действия.
