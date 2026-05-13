Выплата 10 800 грн: кому доступна денежная помощь от Красного Креста в мае

Запись людей на помощь, деньги. Фото: Красный Крест, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года волонтеры одной из областных организаций Общества Красного Креста Украины продолжают регистрировать уязвимое население прифронтовых громад на предоставление денежной помощи в рамках проекта, реализуемого при поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов. В его рамках семьи, в частности, имеющие лиц с инвалидностью, смогут оформить 10 800 грн.

О том, кто и где может получить помощь по программе, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от Красного Креста в мае

Весной в украинских прифронтовых громадах Сумской области действует проект финансовой поддержки от представительства Красного Креста "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости". В его рамках социально незащищенные категории граждан смогут оформить единовременную финансовую помощь, рассчитанную на полгода.

"Денежная помощь для уязвимого населения прифронтовых громад. Волонтеры Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины продолжают регистрацию жителей Путивльской городской громады Конотопского района", — говорится в сообщении.

Проект доступен в нескольких старостинских округах Путивльской городской громады:

в Зиновском;

в Бабинском;

в Волокитинском;

в Вязенском;

в Зареччанском;

в Рудневском.

Целью соответствующей программы является желание оказать денежную помощь для:

обеспечения покрытия базовых потребностей в продуктах, медикаментах, оплате услуг ЖКХ, оплате транспорта и одежде;

уменьшения финансового давления на семьи;

избежания долгов и экономии на самых необходимых вещах.

В первую очередь, помощь будет доступна для:

Семей, где есть люди с инвалидностью; Домохозяйств с гражданами от 65 лет; Внутренних переселенцев; Родителей, которые воспитывают от двух малолетних детей; Одиноких родителей/опекунов, которые имеют несовершеннолетних детей; Малообеспеченных семей.

Сумма денежной помощи и как получить

В рамках программы, финансовая поддержка областной организации Общества Красного Креста составляет 1 800 грн ежемесячно для каждого в семье, которая рассчитана на полгода. Ее выплатят разово в размере 10 800 грн.

Жители Путивльской городской громады могут проверить собственное право на оформление помощи по контакту (пн-пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что 13 мая в городе Ромны граждане могут оформить финпомощь от UNHCR. Средства предусмотрены для внутренних переселенцев, беженцев и владельцев поврежденного или разрушенного жилья из-за обстрелов. Предусматриваются суммы от 10 800 до 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в мае французская гуманитарная организация Acted предоставит жителям одного из регионов денежную помощь в размере 1 800 грн на шесть месяцев. Однако необходимо будет соответствовать ряду условий программы.