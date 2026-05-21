Выплаты от УВКБ: кому еще гарантируют ежемесячную помощь в 3 600 грн

21 мая 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло запись в очередь на оформление финансовой помощи (УВКБ ООН) еще в одной громаде. В рамках программы беженцам и внутренне перемещенным лицам можно получить выплаты, рассчитанные на три месяца.

О том, при каких условиях предполагается предоставление поддержки по программе организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ

Как отмечается, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает оказывать поддержку гражданам в прифронтовой Сумской области, вынужденно покинувшим свои дома в связи с полномасштабной войной. В частности, 21 мая оформить выплаты могут граждане, проживающие в Лебединской территориальной громаде.

Нужно относиться к одной из уязвимых категорий. Речь идет о:

Семьях, которые в связи с войной покинули постоянное место жительства и вернулись на родину из-за границы (после 24.02.2022 года). Важное условие — возврат состоялся не раньше трех месяцев назад, однако не позднее одного года. Домохозяйствах, вернувшихся на свое прежнее место жительства из-за вынужденного выезда в другие регионы на фоне угроз из-за военных действий (с 24.02.2022 года). Обязательное условие — возврат в течение трех месяцев и не позже года назад. Семьях, получивших статус ВПЛ от 46 дней до 6 месяцев в связи с угрозой жизни, атаками или эвакуацией. Переместились с территорий, расположенных в 50 километрах от линии фронта, российской границы, оккупированных территорий. Домохозяйствах со статусом переселенцев, перемещенных в период менее 45 дней назад в связи с угрозой жизни, атаками или эвакуацией с территорий, расположенных в пределах 50 км от фронта, границы или захваченных территорий.

Какие предусмотрены ограничения и размеры выплат

Заявителям из Лебединской громады Сумской области нужно придерживаться важного социально-экономического критерия. Согласно ему, помощь предусмотрена только для домохозяйств, чей средний доход за месяц на одного человека находится в пределах 8 300 грн.

Для предварительной регистрации в программе поддержки УВКБ ООН необходимо позвонить в пункт сбора данных. В случае прохождения отбора партнер программы, БФ "Право на защиту", вызовет заявителей для окончательной регистрации.

"Вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в Лебедине 21 мая 2026 (четверг), регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

В рамках программы гражданам выплатят суммы от 10 800 (или по 3 600 грн в месяц, рассчитанные на три месяца) до 12 300 грн (или по 4 100 грн в течение трех месяцев):

12 300 грн — переселенцам, которые переехали за последние 45 дней;

12 300 грн — ВПЛ, покинувшим жилье в связи с угрозой для жизни от 46 дней до 6 месяцев;

10 800 грн — беженцам, приехавшим за предыдущие три месяца и не более одного года;

12 300 грн — семьям, пострадавшим из-за обстрелов за последние 45 дней.

