Выплаты от Каритас: кто и как может получить 3 000 долларов в трех регионах

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в трех областях представительство "Каритас Украины" принимает заявки на грантовую поддержку в рамках программы "BLOOM". Она предусматривает выделение средств на реализацию бизнес-идеи или расширение собственного дела в условиях военного положения в стране.

О том, при каких условиях можно получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Что стоит знать о грантовой поддержке от Каритас

Как отмечается, по программе "BLOOM" возобновили регистрацию на получение финансовых грантов для самозанятых лиц и микропредпринимателей.

Осенью "Каритас Украины" оказывает поддержку через местные отделения сети:

В Одессе — для жителей Белгород-Днестровского, Измаильского, Болградского и Березовского районов Одесской области;

В Николаеве — для жителей Николаевского района Николаевской области;

в Бериславе — для жителей Великоалександровской, Калиновской и Борозенской громад Херсонской области.

В частности, на запуск бизнеса можно будет получить максимум 3 000 долларов.

Читайте также:

В целом в рамках программы гражданам предусмотрены следующие финансовые гранты:

От 1 000 до 3 000 долларов — на запуск бизнеса или самозанятость;

От 1 000 до 5 000 долларов — на развитие уже зарегистрированного бизнеса.

Кто может принять участие в программе

Представительство "Каритас Украины" принимает заявки на грантовую поддержку от уязвимых категорий граждан:

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных после 2022 года; Ветеранов при наличии документального подтверждения такого статуса; Местных жителей и представителей этнических громад, зарегистрированных в областях реализации программы; Социально уязвимых домохозяйств; Лиц, зарегистрированных на территориях, определенных перечнем территорий, где происходили или продолжаются боевые действия, в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий № 376, а также на территориях, контролируемых правительством Украины.

Представители указанных категорий могут получить поддержку при условии, что намерены открыть или расширить собственное дело.

Как получить финансовые гранты

Согласно условиям, особое внимание при отборе будет уделяться социальной уязвимости домохозяйства, жизнеспособности бизнес-идеи и ее потенциалу для создания стабильных источников дохода.

Предусматриваются следующие этапы участия в программе:

Подача заявки;

Прохождение предварительного отбора;

Защита бизнес-идеи;

Заключение соглашения;

Получение финансирования;

Представление отчетности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine открыла регистрацию на денежную помощь для ВПЛ и беженцев в Запорожье. Деньги предусмотрены для тех, кто недавно эвакуировался из-за угрозы жизни и здоровью. UNHCR Ukraine выплатит по 10 800 грн или 12 300 грн на три месяца.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех регионах граждане могут получить денежную помощь в рамках программы швейцарской организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Средства будут предоставлены микро- и малому бизнесу на восстановление и расширение. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, в частности на тех, кому за 60 лет. В рамках программы грант может достигать 139 100 грн.