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Главная Финансы Помощь людям с инвалидностью: кому дадут 200 000 — 800 000 грн

Помощь людям с инвалидностью: кому дадут 200 000 — 800 000 грн

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14 октября 2026 08:00
Выплаты людям с инвалидностью: кому предоставят разовую помощь от 200 000 до 800 000 грн
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в Украине действуют нормы усиленной социальной политики в условиях военного положения в отношении некоторых людей с инвалидностью I–III групп. Согласно обновленным правилам, такие граждане могут претендовать на единовременную денежную помощь в размере от 200 000 до 800 000 грн.

О том, при каких условиях государство гарантирует разовую помощь, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кому предоставят единовременную помощь до 800 000 грн

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет назначать и начислять соответствующие выплаты по новым правилам, благодаря чему рассчитывать на государственную поддержку в размере от 200 000 до 800 000 грн сможет большее количество украинцев, которые также получат больше прав.

Вопрос предоставления помощи теперь регулируется изменениями в законе "О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, нанесенный работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

Речь идет об усиленной государственной поддержке людей, получивших инвалидность при следующих условиях:

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  • Были работниками операторов критической инфраструктуры, филиалов, представительств;
  • Пострадали, работая на объектах критической инфраструктуры, независимо от их регистрации.

Согласно действующим нормам, работники, пострадавшие на таких объектах, могут претендовать на следующие выплаты:

  1. Инвалидность I группы — 800 000 грн;
  2. Инвалидность II группы — 500 000 грн;
  3. Инвалидность III группы — 200 000 грн.

Также родственники погибшего/умершего, который работал на объекте критической инфраструктуры, смогут оформить 1 млн грн помощи.

Изменения предусматривают предоставление помощи независимо от того, где гражданин работал или находился в трудовых отношениях. Ранее тем, кто был в командировках, выплаты не предоставлялись.

Также выплачивается разница в сумме, если была изменена группа инвалидности. При повторном осмотре и получении более высокой группы предусмотрены доплаты.

Увеличили сроки подачи заявки на назначение помощи. Раньше это можно было делать в течение трех лет, а теперь на такие действия отведен весь период военного положения и еще три года после его окончания.

Ввели единую форму заявления как для первичного обращения, так и для назначения доплаты.

Увеличили количество претендентов на долю выплаты. Теперь средства могут получить совершеннолетние трудоспособные дети погибших, получающие образование, в возрасте до 23 лет.

Правила оформления денежной помощи

Для назначения ПФУ финансовой помощи граждане должны:

  • подать заявление в отделение Пенсионного фонда/через электронный портал фонда;
  • предоставить пакет документов, подтверждающих факт ранения/калечества/гибели на объекте критической инфраструктуры;
  • приложить справку от медицинской комиссии о присвоении группы инвалидности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью 2026 года в одной из областей можно будет оформить финансовую помощь в рамках проекта Гуманитарного фонда для Украины (UHF). В частности, выплаты будут доступны безработным и пенсионерам для обеспечения жизненных потребностей.

Также Новини.LIVE писали о том, что в трех областях "Каритас Украины" предоставляет финансовые гранты в рамках программы "BLOOМ". Благодаря этому бизнес получит поддержку во время войны в стране. В частности, можно будет оформить 3 000 долларов на запуск собственного дела.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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