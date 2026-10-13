Выплаты от UHF: кто из безработных может получить 10 800 грн осенью

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одном из регионов можно будет получить денежную помощь в рамках проекта, предусматривающего оказание поддержки уязвимым жителям и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от Гуманитарного фонда для Украины (UHF). В частности, средства будут выделены безработным на обеспечение базовых жизненных потребностей.

О том, кто может претендовать на получение выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто и где получит денежную помощь от UHF осенью

Речь идет о реализации проекта "Оказание комплексной гуманитарной помощи пострадавшему населению на прифронтовых территориях, а также поддержки уязвимых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в секторах водоснабжения, санитарии и гигиены, обеспечения жильем и денежной помощи в рамках консорциума" в некоторых населенных пунктах Черниговской области.

"Сообщаем о начале предварительной регистрации на получение унифицированной денежной помощи. Регистрация открыта для жителей сел Команского старостинского округа Новгород-Северской громады Новгород-Северского района Черниговской области", — говорится в сообщении.

Организаторы будут отбирать претендентов по критериям уязвимости. В списке:

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Семьи, в которых все члены трудоспособного возраста не имеют работы; Семьи, в которых есть люди с инвалидностью; Семьи с тремя или более детьми (до 18 лет); Одинокие семьи с людьми старше 60 лет; Семьи, состоящие из пяти и более человек; Семьи с людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями; Семьи, в которых есть пожилые люди; Семьи, в которых женщины самостоятельно воспитывают детей.

Что предусматривает унифицированная денежная помощь

Как отмечают организаторы, речь идет о виде поддержки, который можно будет использовать на насущные нужды домохозяйства.

В частности, на продукты, лекарства, коммунальные услуги, средства гигиены и другие первоочередные расходы.

По условиям программы, каждый член семьи получит помощь в размере 10 800 грн.

Где именно действует программа

Зарегистрироваться в программе смогут граждане, которые фактически проживают в ряде сел Команского старостинского округа Новгород-Северской громады и не получали аналогичных выплат от других организаций или фондов за последние шесть месяцев. Речь идет о следующих населенных пунктах:

с. Комань;

с. Араповичи;

с. Дробишев;

с. Чернацкое;

с. Чулатов.

Как и когда можно будет зарегистрироваться

Согласно правилам программы, предварительная регистрация продлится до 19 октября 2026 года включительно. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Регистрироваться должен только один человек от каждого домохозяйства.

После этого, в соответствии с критериями уязвимости, зарегистрированные лица получат отдельное приглашение на полноценную регистрацию.

Подробности можно уточнить по следующим контактам с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в трех регионах "Каритас Украины" предоставит гранты в рамках программы "BLOOM", предусматривающей поддержку бизнеса во время военного положения в стране. В частности, на запуск собственного дела граждане смогут получить максимум 3 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали о том, что Helvetas Swiss Intercooperation предоставит финансовую помощь в 4 регионах. Программа призвана поддержать граждан, планирующих создать или расширить бизнес, а также ВПЛ и беженцев, вернувшихся домой после выезда. Максимальный размер гранта составит 139 100 грн.