Выплаты UNICEF: кому из семей обещают начислить 17 000 грн весной

В рамках программы поддержки Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) в одном из регионов денежную помощь могут получить семьи с детьми. Средства предоставят тем, кто непосредственно пострадал от агрессии РФ в 2026 году.

О том, как и где можно оформить финансовую поддержку от организации, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из семей получит денежную помощь от UNICEF

Помощь от международной организации защиты детей, действующей под эгидой Организации Объединенных Наций, доступна некоторым жителям в Полтавской области.

Она призвана поддержать семьи, которые имеют детей до 18 лет, и проживают в регионе. Для этого необходимо иметь:

Зарегистрированный или задекларированный адрес проживания в пределах Полтавской области; Наличие подтверждения нанесения ущерба от агрессии РФ (из-за атак, взрывов неразорвавшихся предметов, вооруженных нападений); Получение травм или иного вреда для здоровья в связи с актом агрессии; Потерю одного из членов семьи в связи с войной.

Как оформить денежную помощь и список документов

По программе UNICEF, семьи с детьми на Полтавщине получат разовую помощь в сумме около 17 500 грн (эквивалент — 400 долларов по курсу НБУ).

Уполномоченный представитель громады (орган соцзащиты) должен обеспечить предоставление пакета документов в е-формате в областной центр по назначению выплат на протяжении десяти дней с момента появления чрезвычайной ситуации. В то же время надо направить заверенные копии документов в бумажном виде.

Центр после этого должен в течение трех дней зарегистрировать данные о пострадавших на официальном ресурсе UNICEF.

Граждане должны подать следующие документы:

представление от тергромады по специальной форме;

заявление на назначение помощи;

паспорт (копия);

свидетельство о рождении ребенка (копия);

выписка из Единого госдемографического реестра с данными об адресе проживания или фактического пребывания, выписка из реестра громады;

идентификационный код/страницы паспорта с отметкой об отказе от его принятия (копия);

номер IBAN для выплаты помощи;

свидетельство о смерти родных и документы, подтверждающие родственные связи (копия).

Источник: Полтавская ОВА

