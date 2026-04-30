Выплаты для людей с инвалидностью: кто получит помощь весной

В одном из прифронтовых регионов Украины уязвимые категории граждан, в частности лица с инвалидностью I или II группы и многодетные семьи, могут получить финансовую помощь от Общества Красного Креста. Выплаты будут доступны тем, кто живет в пределах 0-50 км от линии фронта

Условия оформления помощи для лиц с инвалидностью I или II групп

Как отмечается, получить финансовую поддержку уязвимые категории граждан могут в Черниговской области. В частности, помощь предусмотрена населению из города Сновск.

Там областная организация Общества Красного Креста Украины при финансовой поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов реализует проект "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости".

Проект призван оказать поддержку наиболее уязвимым слоям людей, которые во время войны продолжают проживать в пределах 0-50 км от линии фронта.

Обратиться за выплатами могут следующие приоритетные категории лиц:

Люди, которые имеют инвалидность I-II группы; Родители ребенка, который имеет инвалидность.

Также оформить выплаты смогут одинокие матери, родители или опекуны. Кроме того, средства предоставят многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Жители города Сновск Черниговской области, которые относится к одной из вышеуказанных категорий, могут подать заявку, заполнив онлайн-форму. Регистрация будет доступна до 12:00 30 апреля.

Организаторы передадут сформированные списки заявителей донору, который самостоятельно их обработает. После этого представители Общества Красного Креста Украины пригласят претендентов на полноценную регистрацию, где нужно будет предоставить личные документы.

"В случае согласования, с Вами свяжутся представители Общества Красного Креста Украины для полноценной регистрации с предъявлением оригиналов документов. Подчеркиваем, что регистрация не гарантирует получения помощи", — говорится в сообщении.

