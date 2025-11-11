Выплаты от Каритас — где украинцы получат компенсации в 43 тыс. грн

Граждане в офисе с бумагами. Фото: Freepik

В одном из украинских городов стартовал проект Remarket от благотворительной организации "Каритас Украина" (Caritas Ukraine) для финансовой поддержки бизнеса во время военного положения. В его рамках предоставят определенные суммы денежных компенсаций.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас Донецк в г. Днепр".

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать о программе финпомощи бизнесу

Как отмечается, в рамках реализации проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET) средства предоставят жителям Днепра, которые занимаются определенным видом бизнеса. Речь идет об инициативе, которую воплощают Caritas Schweizʼ, Swiss Development & Cooperation If! Foundation (IF), Caritas Österreich, Cordaid, Trocaire в партнерстве с Caritas Украина.

Программа рассчитана на предпринимателей, работающих в таких отраслях:

Пчеловодство Швейное дело Пекарство Смежные направления

"Шьете, печете или занимаетесь пчеловодством? Есть планы на расширение? Самое время действовать! Программа Cash for Job в рамках проекта REMARKET от Каритас Украина поможет вашему бизнесу расти, нанимая новых работников с поддержкой!", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Каритас

Размер денежной помощи и как получить

В рамках программы предусматривается предоставление компенсаций бизнесу на покрытие расходов для выплаты заработной платы. На одного человека будут предоставлять до 14,34 тыс. грн в течение трех месяцев (до 43 тыс. грн).

Программа позволит иметь следующие преимущества бизнеса:

легальное трудоустройство;

финподдержку для развития дела;

возможность обеспечить работой людей, которые нуждаются в поддержке.

Узнать детали можно по следующим контактным номерам телефонов:

099 684 05 74;

050 406 62 82.

Ранее мы писали, что с 2026 года в стране может заработать усиленная поддержка семей с детьми. Некоторым предоставят дополнительные выплаты в размере 7 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в начале декабря ряд категорий граждан сможет получить 6,5 тыс. грн в рамках программы "Теплая зима". Средства поступят на "Дія. Картку".