Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто получит деньги от Каритас

Финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто получит деньги от Каритас

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:11
Выплаты от Каритас — где стартовала регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, пострадавшие от боевых действий в прифронтовых районах Харьковской области, могут зарегистрироваться на программу денежной помощи от "Каритас-Спес Харьков". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кто может зарегистрироваться на денежную помощь

Как отмечается, в ноябре 2025 года для жителей Харьковщины стартовала регистрация на денежную помощь по проекту "Emergency Appeal 2025", который призван поддерживать людей, пострадавших от боевых действий в прифронтовых районах.

Приобщиться к программе смогут такие категории граждан:

  1. Семьи, которые потеряли имущество не более чем 30 дней назад;
  2. Граждане, получившие ранения из-за боевых действий за последние 30 дней;
  3. Эвакуированные или самоэвакуированные — по официальному приказу, за последние 30 дней.

"Мы поддерживаем тех, кому другие организации еще не помогали или помогли частично... Важно: если событие было более 30 дней назад — к сожалению, помощь не предоставляется", — говорится в сообщении.

Что предусматривает помощь для граждан Харьковщины

Согласно условиям программы, каждый член семьи сможет получить по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев), однако не более чем для четырех человек из одного домохозяйства.

Граждане должны заранее подготовить следующие документы:

  • паспорт/ID-карта/временный вид на жительство;
  • реквизиты банковского счета (IBAN);
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (обязательно).

Допускаются электронные документы из приложения "Дія".

Если заявители получали помощь от другой организации за последние месяцы, то не смогут получить выплаты.

Детали можно уточнить на горячей линии с 10:00 до 15:00: +380673085299.

Ранее мы писали, кто из украинцев пожилого возраста может оформить помощь от УВКБ ООН осенью. Речь идет о выплате в размере 10,8 тыс. грн.

Еще сообщали, где стартовал проект по оказанию финансовой помощи на зиму. Гражданам предоставят помощь в денежной и в натуральной форме.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации