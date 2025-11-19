Выплаты от Каритас — где стартовала регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, пострадавшие от боевых действий в прифронтовых районах Харьковской области, могут зарегистрироваться на программу денежной помощи от "Каритас-Спес Харьков". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Кто может зарегистрироваться на денежную помощь

Как отмечается, в ноябре 2025 года для жителей Харьковщины стартовала регистрация на денежную помощь по проекту "Emergency Appeal 2025", который призван поддерживать людей, пострадавших от боевых действий в прифронтовых районах.

Приобщиться к программе смогут такие категории граждан:

Семьи, которые потеряли имущество не более чем 30 дней назад; Граждане, получившие ранения из-за боевых действий за последние 30 дней; Эвакуированные или самоэвакуированные — по официальному приказу, за последние 30 дней.

"Мы поддерживаем тех, кому другие организации еще не помогали или помогли частично... Важно: если событие было более 30 дней назад — к сожалению, помощь не предоставляется", — говорится в сообщении.

Что предусматривает помощь для граждан Харьковщины

Согласно условиям программы, каждый член семьи сможет получить по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев), однако не более чем для четырех человек из одного домохозяйства.

Граждане должны заранее подготовить следующие документы:

паспорт/ID-карта/временный вид на жительство;

реквизиты банковского счета (IBAN);

идентификационный код;

справка ВПЛ (обязательно).

Допускаются электронные документы из приложения "Дія".

Если заявители получали помощь от другой организации за последние месяцы, то не смогут получить выплаты.

Детали можно уточнить на горячей линии с 10:00 до 15:00: +380673085299.

