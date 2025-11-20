Зимние выплаты для детей и пенсионеров в 6,5 тыс. грн — кто имеет право и как подать заявку

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинским социально уязвимым категориям граждан стала доступной новая инициатива правительства, призванная оказать поддержку в период зимних холодов 2025/26 года. Известно, кто и как может получить единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн.

Право на единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн

В 2025 году Кабинет министров решил повторить прошлогодний опыт по поддержке в рамках пакета "Зимняя поддержка" детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей под опекой и попечительством, в частности, из числа переселенцев, а также некоторых пенсионеров.

Размер выплат не изменился, каждому обещают начислить по 6,5 тыс. грн. Помощь будет предоставлена разово и будет иметь целевое назначение, ведь средства можно будет использовать только на приобретение лекарств и вещей, необходимых для зимы.

С 20 ноября 2025 года подавать заявки на выплаты могут наиболее уязвимые категории граждан:

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые находятся в детдомах семейного типа и приемных семьях;

дети из малообеспеченных домохозяйств;

дети и лица с инвалидностью первой группы из числа внутренних переселенцев;

одинокие пенсионеры.

Правила подачи заявки на зимние выплаты

Для оформления помощи доступны два варианта: онлайн через приложение "Дія" или офлайн через Пенсионный фонд.

Если подавать заявку лично, то необходимо:

прийти в любое отделение ПФУ;

предоставить заранее открытую "Дія.Карту"/другую карту со специальным счетом;

специалисты оформят заявку и передадут информацию для выплаты денег.

Если подавать заявку дистанционно, то нужно выполнить такие действия:

открыть приложение "Дія";

найти раздел "Сервисы";

выбрать "Зимняя поддержка";

найти необходимую программу;

подтвердить, что есть в наличии "Дія.Карта".

Дія-карта является удобным банковским счетом, который можно открыть в приложении "Дія". Ее используют для получения денежных средств по госпрограммам.

Для того чтобы открыть "Дія-карту", необходимо выполнить следующие шаги:

в приложении "Дія" зайти в "Услуги";

выбрать "Дія.Карту";

найти банк, через который нужно открыть карту;

подтвердить данные и подписать через "Дія. Підпис";

получить реквизиты карты.

