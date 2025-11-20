Зимние выплаты для детей и пенсионеров в 6,5 тыс. грн — кто имеет право и как подать заявку

Зимние 6,5 тыс. грн для пенсионеров и детей — как получить
Украинским социально уязвимым категориям граждан стала доступной новая инициатива правительства, призванная оказать поддержку в период зимних холодов 2025/26 года. Известно, кто и как может получить единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн.
Право на единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн
В 2025 году Кабинет министров решил повторить прошлогодний опыт по поддержке в рамках пакета "Зимняя поддержка" детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей под опекой и попечительством, в частности, из числа переселенцев, а также некоторых пенсионеров.
Размер выплат не изменился, каждому обещают начислить по 6,5 тыс. грн. Помощь будет предоставлена разово и будет иметь целевое назначение, ведь средства можно будет использовать только на приобретение лекарств и вещей, необходимых для зимы.
С 20 ноября 2025 года подавать заявки на выплаты могут наиболее уязвимые категории граждан:
- дети, над которыми установлена опека или попечительство;
- дети с инвалидностью, которые находятся в детдомах семейного типа и приемных семьях;
- дети из малообеспеченных домохозяйств;
- дети и лица с инвалидностью первой группы из числа внутренних переселенцев;
- одинокие пенсионеры.
Правила подачи заявки на зимние выплаты
Для оформления помощи доступны два варианта: онлайн через приложение "Дія" или офлайн через Пенсионный фонд.
Если подавать заявку лично, то необходимо:
- прийти в любое отделение ПФУ;
- предоставить заранее открытую "Дія.Карту"/другую карту со специальным счетом;
- специалисты оформят заявку и передадут информацию для выплаты денег.
Если подавать заявку дистанционно, то нужно выполнить такие действия:
- открыть приложение "Дія";
- найти раздел "Сервисы";
- выбрать "Зимняя поддержка";
- найти необходимую программу;
- подтвердить, что есть в наличии "Дія.Карта".
Дія-карта является удобным банковским счетом, который можно открыть в приложении "Дія". Ее используют для получения денежных средств по госпрограммам.
Для того чтобы открыть "Дія-карту", необходимо выполнить следующие шаги:
- в приложении "Дія" зайти в "Услуги";
- выбрать "Дія.Карту";
- найти банк, через который нужно открыть карту;
- подтвердить данные и подписать через "Дія. Підпис";
- получить реквизиты карты.
