Зимние 6,5 тыс. грн для пенсионеров и детей — как получить

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:39
Зимние выплаты для детей и пенсионеров в 6,5 тыс. грн — кто имеет право и как подать заявку
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинским социально уязвимым категориям граждан стала доступной новая инициатива правительства, призванная оказать поддержку в период зимних холодов 2025/26 года. Известно, кто и как может получить единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию правительства.

Читайте также:

Право на единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн

В 2025 году Кабинет министров решил повторить прошлогодний опыт по поддержке в рамках пакета "Зимняя поддержка" детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей под опекой и попечительством, в частности, из числа переселенцев, а также некоторых пенсионеров.

Размер выплат не изменился, каждому обещают начислить по 6,5 тыс. грн. Помощь будет предоставлена разово и будет иметь целевое назначение, ведь средства можно будет использовать только на приобретение лекарств и вещей, необходимых для зимы.

С 20 ноября 2025 года подавать заявки на выплаты могут наиболее уязвимые категории граждан:

  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети с инвалидностью, которые находятся в детдомах семейного типа и приемных семьях;
  • дети из малообеспеченных домохозяйств;
  • дети и лица с инвалидностью первой группы из числа внутренних переселенцев;
  • одинокие пенсионеры.

Правила подачи заявки на зимние выплаты

Для оформления помощи доступны два варианта: онлайн через приложение "Дія" или офлайн через Пенсионный фонд.

Если подавать заявку лично, то необходимо:

  • прийти в любое отделение ПФУ;
  • предоставить заранее открытую "Дія.Карту"/другую карту со специальным счетом;
  • специалисты оформят заявку и передадут информацию для выплаты денег.

Если подавать заявку дистанционно, то нужно выполнить такие действия:

  • открыть приложение "Дія";
  • найти раздел "Сервисы";
  • выбрать "Зимняя поддержка";
  • найти необходимую программу;
  • подтвердить, что есть в наличии "Дія.Карта".

Дія-карта является удобным банковским счетом, который можно открыть в приложении "Дія". Ее используют для получения денежных средств по госпрограммам.

Для того чтобы открыть "Дія-карту", необходимо выполнить следующие шаги:

  • в приложении "Дія" зайти в "Услуги";
  • выбрать "Дія.Карту";
  • найти банк, через который нужно открыть карту;
  • подтвердить данные и подписать через "Дія. Підпис";
  • получить реквизиты карты.

Ранее мы писали, что граждане, пострадавшие от войны, могут получить 10,8 тыс. грн. Выплаты доступны тем, кто проживает в прифронтовых районах одной из областей.

Также мы рассказывали о старте проекта по предоставлению финпомощи на зиму. Гражданам могут предоставить денежную помощь на дрова.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
