Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года одно из представительств благотворительного фонда "Каритас Украины" запустило новую целевую программу, предусматривающую оказание денежной помощи уязвимым категориям населения в виде ваучеров. Средства можно будет потратить на приобретение реабилитационного медицинского оборудования.

О том, кому доступна такая поддержка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает новая помощь от Каритас

Как отмечают организаторы, регистрация на получение помощи для людей, которым по медицинским показаниям необходимо реабилитационное оборудование, стартовала в городе Харькове.

"Проект "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности. VITAL" / V.I.T.A.L. — Vital initiative for Telemedicine Aid and Livelihood реализуется Каритасом Украины при финансовой поддержке Итальянского агентства по сотрудничеству", — говорится в сообщении.

В рамках программы предусмотрено предоставление ваучеров номиналом 3 000 гривен, на которые можно будет приобрести необходимые средства реабилитации при оформлении заказа на сайте партнерской организации. Ваучер сможет покрыть стоимость товара полностью или частично.

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Кто сможет получить такую поддержку

Подавать заявки на участие в программе могут граждане, нуждающиеся в медицинском оборудовании и относящиеся к одной из уязвимых категорий населения. Речь идет об:

Одиноких пожилых людях (от 55 лет); Людях с инвалидностью I–II групп, а также людях с инвалидностью с детства; Беременных женщинах и кормящих матерях с детьми в возрасте до трех лет; Одиноких матерях, родителях или опекунах несовершеннолетних детей; Многодетные семьи, воспитывающие от трех несовершеннолетних детей.

Ваучер можно будет использовать для приобретения средств реабилитации в соответствии с индивидуальными потребностями и медицинскими показаниями:

ортезы;

корсеты;

ходунки;

костыли;

коляски;

противопролежневые матрасы;

туалетные стулья;

ортопедические стельки;

слуховые аппараты;

прочее необходимое оборудование.

Как зарегистрироваться для получения ваучера

Граждане, подпадающие под условия программы благотворительного фонда "Каритас Харьков", должны заполнить онлайн-форму. В анкете необходимо будет указать всю необходимую информацию и заполнить обязательные поля.

После подачи заявки следует ожидать звонка от социального работника, который сообщит о дальнейших шагах и, при соответствии критериям, пригласит в офис для прохождения окончательной регистрации.

Организаторы обращают внимание на то, что количество ваучеров ограничено, и что заполнение онлайн-формы является лишь одним из этапов отбора, поэтому не гарантирует получение помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября УВКБ ООН откроет регистрацию на денежную помощь в Киеве. Выплаты будут доступны гражданам, которые прибыли в столицу, покинув свои дома из-за войны. В рамках программы каждый член семьи получит по 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью жители Запорожской области смогут получить помощь от БФ "Stabilization Support Services". Речь идет о тех, кто подпадал под принудительную эвакуацию. Выплаты получат многодетные семьи, домохозяйства с лицами с инвалидностью и граждане старше 60 лет.