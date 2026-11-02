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Главная Финансы ERC Ukraine предоставит украинцам 12 780 грн: как оформить

ERC Ukraine предоставит украинцам 12 780 грн: как оформить

Ua ru
2 ноября 2026 08:00
Выплаты от ERC Ukraine: где можно получить гранты от 12 780 грн в ноябре
Женщина и мужчина с документами. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года в трех областях Украины Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine) реализует программу по оказанию финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся производством мясной и яичной продукции. Выплаты предусмотрены для уязвимых групп населения, в частности пожилых граждан и людей с инвалидностью. В рамках инициативы можно получить гранты от 12 780 грн.

О том, кто сможет оформить выплаты, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь от ERC Ukraine

Речь идет о грантовой программе для тех, кто продолжает проживать вблизи линии фронта (25 километров и далее):

  • в Запорожской области (Запорожский район);
  • в Харьковской области (Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы);
  • в Днепропетровской области (Криворожский, Никопольский, Синельниковский районы).

Финансовая поддержка доступна для домохозяйств из уязвимых групп:

  1. Лиц с инвалидностью I–II группы;
  2. Пожилых граждан (от 60 лет);
  3. Безработных;
  4. Ветеранов войны, которые уже не служат;
  5. Молодых домохозяйств (до 25 лет);
  6. Семей, в которых есть три и более несовершеннолетних детей;
  7. Беременных женщин/женщин, имеющих детей в возрасте до двух лет;
  8. Семьям с несовершеннолетними детьми, возглавляемым одним взрослым.

Сумма финансовых грантов и порядок регистрации

Согласно условиям программы, на производство мясной и яичной продукции можно получить 12 780 грн. Также можно оформить гранты на другие виды деятельности в размере 16 600 и 17 381 грн (на выращивание продуктов растительного происхождения, производство молочной продукции, разведение коз или свиней).

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Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, приложив следующие документы:

  • справку о статусе переселенца (переехали более шести месяцев назад);
  • медицинскую справку о ранении в результате боевых действий;
  • подтверждение потери родственника в результате войны;
  • справку об инвалидности вследствие войны;
  • акт о поврежденном/разрушенном имуществе;
  • подтверждение проживания в указанных районах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре УВКБ ООН принимает заявки на предоставление финансовой поддержки гражданам, покинувшим свои дома из-за угроз, связанных с боевыми действиями, в Сумской области. Выплаты в размере до 12 300 грн рассчитаны на трехмесячный срок и предназначены для удовлетворения основных потребностей уязвимых групп населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в пяти областях доступна программа "Каритас-Спес", предусматривающая оказание помощи в развитии хозяйства, освоении новой профессии или открытии собственного дела. Гранты получат уязвимые категории граждан, в частности многодетные семьи. Сумма помощи может составить 43 200 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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