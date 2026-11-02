Выплаты от ERC Ukraine: где можно получить гранты от 12 780 грн в ноябре

Женщина и мужчина с документами. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года в трех областях Украины Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine) реализует программу по оказанию финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся производством мясной и яичной продукции. Выплаты предусмотрены для уязвимых групп населения, в частности пожилых граждан и людей с инвалидностью. В рамках инициативы можно получить гранты от 12 780 грн.

О том, кто сможет оформить выплаты, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь от ERC Ukraine

Речь идет о грантовой программе для тех, кто продолжает проживать вблизи линии фронта (25 километров и далее):

в Запорожской области (Запорожский район);

в Харьковской области (Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы);

в Днепропетровской области (Криворожский, Никопольский, Синельниковский районы).

Финансовая поддержка доступна для домохозяйств из уязвимых групп:

Лиц с инвалидностью I–II группы; Пожилых граждан (от 60 лет); Безработных; Ветеранов войны, которые уже не служат; Молодых домохозяйств (до 25 лет); Семей, в которых есть три и более несовершеннолетних детей; Беременных женщин/женщин, имеющих детей в возрасте до двух лет; Семьям с несовершеннолетними детьми, возглавляемым одним взрослым.

Сумма финансовых грантов и порядок регистрации

Согласно условиям программы, на производство мясной и яичной продукции можно получить 12 780 грн. Также можно оформить гранты на другие виды деятельности в размере 16 600 и 17 381 грн (на выращивание продуктов растительного происхождения, производство молочной продукции, разведение коз или свиней).

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Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, приложив следующие документы:

справку о статусе переселенца (переехали более шести месяцев назад);

медицинскую справку о ранении в результате боевых действий;

подтверждение потери родственника в результате войны;

справку об инвалидности вследствие войны;

акт о поврежденном/разрушенном имуществе;

подтверждение проживания в указанных районах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре УВКБ ООН принимает заявки на предоставление финансовой поддержки гражданам, покинувшим свои дома из-за угроз, связанных с боевыми действиями, в Сумской области. Выплаты в размере до 12 300 грн рассчитаны на трехмесячный срок и предназначены для удовлетворения основных потребностей уязвимых групп населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в пяти областях доступна программа "Каритас-Спес", предусматривающая оказание помощи в развитии хозяйства, освоении новой профессии или открытии собственного дела. Гранты получат уязвимые категории граждан, в частности многодетные семьи. Сумма помощи может составить 43 200 грн.