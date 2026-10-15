Выплаты от Эстонии: где пенсионерам и людям с инвалидностью предоставят 17 400 грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в нескольких регионах Украины Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine) оказывает денежную помощь уязвимым категориям населения, в частности пенсионерам и людям с инвалидностью. В рамках этой инициативы можно будет получить гранты на развитие различных видов сельского хозяйства в размере до 17 400 грн.

О том, для кого доступна регистрация, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто и где может подать заявку на участие в программе от Эстонии

По информации организации, речь идет о помощи хозяйствам, пострадавшим из-за войны, в самостоятельном производстве продуктов питания для стабилизации продовольственной безопасности.

К участию приглашаются те, кто проживает на территории в 25 километров и дальше от линии боевых действий:

Запорожский район Запорожской области; Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области; Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Поддержку окажут наиболее уязвимым домохозяйствам:

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семьям, состоящим из пожилых людей (60+), включая одиноких;

домохозяйствам, в которых все безработные;

домохозяйствам с людьми с инвалидностью 1–2 группы, тяжелыми заболеваниями и тем, кто нуждается в дорогостоящем лечении и уходе;

семьям с ветеранами войны, завершившими службу;

молодым домохозяйствам (в возрасте до 24 лет включительно);

многодетным семьям, в которых есть от трех детей до 18 лет;

домохозяйствам с беременными женщинами и детьми до двух лет;

семьям с несовершеннолетними детьми, возглавляемым только одним взрослым.

Размеры денежной помощи по разным видам деятельности

В рамках программы на несколько видов хозяйственной деятельности можно будет получить разные гранты. В частности, предусмотрены следующие суммы:

16 600 грн — на выращивание продуктов растительного происхождения в открытом грунте/в теплице;

12 780 грн — на производство яичной и мясной продукции (разведение птицы, свиней, кроликов, нутрий и т. п.);

17 381 грн — на производство молочной продукции (разведение коров, коз, овец).

Организаторы отметили, что соответствующую помощь можно получить один раз в полгода.

"Если домохозяйство уже получало аналогичную помощь от Эстонского совета по делам беженцев или другой организации, с момента ее получения должно пройти не менее 6 месяцев", — говорится в пояснении.

Как подать заявку и необходимые документы

Для предварительной регистрации в программе Эстонского совета по делам беженцев граждане должны заполнить специальную анкету.

Внутренне перемещенные лица или местные жители с низким доходом, пострадавшие в результате войны, должны предоставить один из следующих документов:

справку ВПЛ (перемещенные более шести месяцев назад);

медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий;

подтверждение гибели члена семьи в результате боевых действий;

справку об инвалидности вследствие войны;

акт о поврежденном или разрушенном имуществе;

подтверждение факта проживания в населенном пункте из "Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия".

Средства будут предоставлены единым платежом. Грант можно будет использовать исключительно для покрытия расходов на приобретение товаров, необходимых по одному выбранному направлению.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас Украины" в городе Тернополь оказывает финансовую помощь на аренду жилья на длительный срок. Получить средства могут уязвимые категории граждан из числа ВПЛ. Среднемесячный доход не должен превышать 8 400 грн на каждого.

Еще Новини.LIVE писали, что в 12 регионах граждане получат гранты в рамках программы при финансовой поддержке Великобритании. Предусматривается предоставление финансовой помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время войны в стране. Максимально можно будет получить 5 000 долларов.