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Главная Финансы Денежная помощь УВКБ: как записаться в е-очередь тем, кому 60+

Денежная помощь УВКБ: как записаться в е-очередь тем, кому 60+

Ua ru
15 октября 2026 11:11
Выплаты от УВКБ ООН: кто может получить 10 800 грн из тех, кому 60+
Пожилая женщина со смартфоном. Фото: УНИАН

В октябре 2026 года в одной из южных областей Украины открыта электронная регистрация на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Рассчитывать на выплаты могут уязвимые группы населения, в частности пенсионеры и малообеспеченные, которые переехали из опасных регионов, чтобы спасти свою жизнь.

О том, где и кому доступна помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на получение выплат от УВКБ ООН

Осенью представители международной организации продолжают работать в Николаеве, который принимает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Подать заявку на финансовую помощь могут переселенцы или беженцы, если их отъезд связан с угрозой жизни, атаками или принудительной эвакуацией.

В частности, выплаты доступны тем, кто переехал до 45 дней или от 46 дней до полугода, либо ВПЛ, вернувшимся домой из других областей, либо беженцам, приехавшим домой в период от трех месяцев назад до года.

Важным критерием является экономическое положение заявителей: среднемесячный доход домохозяйств на каждого человека должен быть в пределах 8 300 грн.

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Также важно наличие факторов уязвимости. В приоритете будут:

  1. Пожилые люди от 60 лет;
  2. Безработные пожилые люди;
  3. Граждане с инвалидностью;
  4. Сироты, дети, лишенные родительской опеки;
  5. Малообеспеченные и многодетные семьи;
  6. Беременные женщины/матери с маленькими детьми.

Какие суммы предусмотрены в рамках программы помощи

Согласно информации организации, размеры выплат будут зависеть от жизненных ситуаций, в которые попали граждане:

  • 10 800 грн — для тех, кто вернулся домой из-за границы в течение трех месяцев и не более одного года;
  • 12 300 грн — для тех, кто покинул собственное жилье из-за угрозы жизни за последние 45 дней;
  • 12 300 грн — для тех, кто переместился на срок от 46 дней до полугода;
  • 12 300 грн — для тех, кто пострадал в результате атак в течение последних 45 дней.

Как подать заявку на выплаты

Граждане Николаевской громады могут записаться в электронную очередь для получения помощи от УВКБ ООН, заполнив специальную анкету.

После этого представитель фонда может пригласить на собеседование (по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 54 В, корпус 1, кабинет 105) и принять окончательное решение о предоставлении помощи. Звонки получат только те заявители, которые предварительно будут соответствовать требованиям программы.

"Заполняйте, пожалуйста, анкету один раз и ждите, когда с вами свяжутся и пригласят в офис. Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы", — говорится в сообщении.

Заявители должны подготовить следующие документы и информацию:

  • паспорт и налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • номер карты для выплат;
  • документ, подтверждающий уязвимость;
  • контактный номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в ряде регионов граждане смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения. В частности, средства будут предоставлены семьям, состоящим из пенсионеров. В рамках инициативы можно будет получить гранты до 17 400 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре в одной из областей можно будет получить финансовую помощь от Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Предусматривается оказание поддержки уязвимым жителям и внутренне перемещенным лицам. В частности, 10 800 грн получат безработные на обеспечение базовых жизненных потребностей.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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