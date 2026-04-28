Денежная помощь Дании и Норвегии: кто получит 5 000 долларов

Денежная помощь Дании и Норвегии: кто получит 5 000 долларов

Дата публикации 28 апреля 2026 08:00
Выплаты от Дании и Норвегии: кто получит от 5 000 до 10 000 долларов весной
Деньги, женщина на компьютере. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До конца мая 2026 года жители двух украинских регионов имеют возможность оформить денежную помощь на поддержку бизнеса во время войны. В рамках грантовой программы от неправительственных организаций Дании и Норвегии наиболее социально уязвимые группы граждан смогут получить от 5 000 долларов.

О том, кто и как может подать заявку для участия в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Условия предоставления грантовой помощи на бизнес

Датская гуманитарная неправительственная организация Dan Church Aid и независимая норвежская гуманитарная организация Norwegian Church Aid реализуют грантовую программу, призванную помочь гражданам в развитии собственного дела. Она охватывает две области: Николаевскую и Херсонскую.

"Имеете собственный бизнес в Николаевской или Херсонской области? Подайте заявку на бизнес-грант от DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Украине и получите поддержку для развития своего дела. Грантовые средства предоставляются исключительно для восстановления и развития предпринимательской деятельности и должны способствовать восстановлению стабильного источника дохода", — говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в проекте могут действующие микро- и малые бизнесы, которые:

  1. Имеют официальную регистрацию, в частности ФЛП и ООО;
  2. Работают на расстоянии до 20 км от фронта;
  3. Не имели грантов от других организаций за последние шесть месяцев;
  4. Отсутствуют долги, уголовные или коррупционные риски.

Приоритет отдадут бизнесам, которые возглавляют:

  • ветераны и члены их семей;
  • женщины;
  • переселенцы;
  • люди с инвалидностью;
  • релоцированные предприятия и те, которые получили повреждения из-за войны.

Размеры грантов и как принять участие в программе

Согласно условиям программы Dan Church Aid и Norwegian Church Aid, заявители смогут получить три вида денежной помощи (с учетом налогов). А именно:

  • до 5 000 долларов — на бизнес, осуществляющий деятельность самостоятельно без наемных работников, или с наемными работниками, без планов дополнительного трудоустройства;
  • до 7 500 долларов — на бизнес, осуществляющий деятельность самостоятельно и с обязательным трудоустройством одного человека;
  • до 10 000 долларов — на бизнес, имеющий от одного трудоустроенного лица и обязательным трудоустройством одного человека.

Грантовые средства, можно будет потратить на:

  • покупку оборудования, инструментов и материалов, необходимых для восстановления и развития бизнеса;
  • повышение квалификации/обучение персонала (до 10% гранта от размера гранта);
  • покупку сырья и материалов (не более 10% суммы гранта);
  • маркетинг и рекламу (до 10% размера гранта);
  • осуществление частичного ремонта помещений;
  • зарплату для нового трудоустроенного работника (до 5 месяцев, не более 30% от гранта).

Для регистрации в программе необходимо заполнить специальную форму. Подавать заявки можно будет до 31 мая текущего года.

Дополнительные вопросы при заполнении заявок можно уточнить по номерам: +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может получить помощь на сельское хозяйство в размере почти 38 000 грн. Подать заявку на получение выплаты от Каритас могут жители Николаевской области.

Еще Новини.LIVE писали, что Детская организация UNICEF выплатит некоторым из детей с инвалидностью финпомощь. Программа охватит девять прифронтовых регионов, а сумма помощи составит 6 500 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
