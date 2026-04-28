Выплаты от Дании и Норвегии: кто получит от 5 000 до 10 000 долларов весной

До конца мая 2026 года жители двух украинских регионов имеют возможность оформить денежную помощь на поддержку бизнеса во время войны. В рамках грантовой программы от неправительственных организаций Дании и Норвегии наиболее социально уязвимые группы граждан смогут получить от 5 000 долларов.

О том, кто и как может подать заявку для участия в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Условия предоставления грантовой помощи на бизнес

Датская гуманитарная неправительственная организация Dan Church Aid и независимая норвежская гуманитарная организация Norwegian Church Aid реализуют грантовую программу, призванную помочь гражданам в развитии собственного дела. Она охватывает две области: Николаевскую и Херсонскую.

"Имеете собственный бизнес в Николаевской или Херсонской области? Подайте заявку на бизнес-грант от DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Украине и получите поддержку для развития своего дела. Грантовые средства предоставляются исключительно для восстановления и развития предпринимательской деятельности и должны способствовать восстановлению стабильного источника дохода", — говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в проекте могут действующие микро- и малые бизнесы, которые:

Имеют официальную регистрацию, в частности ФЛП и ООО; Работают на расстоянии до 20 км от фронта; Не имели грантов от других организаций за последние шесть месяцев; Отсутствуют долги, уголовные или коррупционные риски.

Приоритет отдадут бизнесам, которые возглавляют:

ветераны и члены их семей;

женщины;

переселенцы;

люди с инвалидностью;

релоцированные предприятия и те, которые получили повреждения из-за войны.

Размеры грантов и как принять участие в программе

Согласно условиям программы Dan Church Aid и Norwegian Church Aid, заявители смогут получить три вида денежной помощи (с учетом налогов). А именно:

до 5 000 долларов — на бизнес, осуществляющий деятельность самостоятельно без наемных работников, или с наемными работниками, без планов дополнительного трудоустройства;

до 7 500 долларов — на бизнес, осуществляющий деятельность самостоятельно и с обязательным трудоустройством одного человека;

до 10 000 долларов — на бизнес, имеющий от одного трудоустроенного лица и обязательным трудоустройством одного человека.

Грантовые средства, можно будет потратить на:

покупку оборудования, инструментов и материалов, необходимых для восстановления и развития бизнеса;

повышение квалификации/обучение персонала (до 10% гранта от размера гранта);

покупку сырья и материалов (не более 10% суммы гранта);

маркетинг и рекламу (до 10% размера гранта);

осуществление частичного ремонта помещений;

зарплату для нового трудоустроенного работника (до 5 месяцев, не более 30% от гранта).

Для регистрации в программе необходимо заполнить специальную форму. Подавать заявки можно будет до 31 мая текущего года.

Дополнительные вопросы при заполнении заявок можно уточнить по номерам: +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

