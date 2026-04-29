Выплаты от Каритас: украинские семьи могут оформить помощь в 12 300 грн весной

29 апреля 2026 года жители одного из украинских городов могут получить денежную помощь от представительства "Каритас Украины". В рамках программы каждому из семьи обещают предоставить единовременную выплату, которая будет покрывать три месяца базовых потребностей.

Кто сможет получить финансовую помощь от Каритас

Речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области". Регистрация стартовала на предоставление денежной помощи по программе UCT2 для эвакуированных домохозяйств в городе Горишние Плавни Кременчугского района.

В рамках проекта от представительства "Каритас Украины" претендентам выплатят помощь в размере 12 300 грн на одного человека в семье. Речь идет о разовой выплате на трехмесячный период на базовые потребности после эвакуации.

Получить финпомощь смогут домохозяйства, которые были вынуждены эвакуироваться (самостоятельно или принудительно) в связи с боевыми действиями, обстрелами или официальным решением об эвакуации.

Средства предоставят тем, кто переместился не позднее чем 45 дней назад. Необходимо иметь справку внутренне перемещенного лица (выданную до 45 дней) или другое подтверждение перемещения.

Как зарегистрироваться и список необходимых документов

Жители Горишних плавней могут получить денежную помощь от представительства "Каритас Украины" в принимающей громаде. Обратиться необходимо 29 апреля с 11:00 по адресу: переулок Молодежный, 6.

Для регистрации в программе помощи необходимо предоставить:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/постоянный вид на жительство);

идентификационный код;

справку ВПЛ (до 45 дней);

банковские реквизиты IBAN;

свидетельства о рождении (для детей).

Важным ограничением является то, что помощь предоставят только по определенным критериям и при условии, что заявитель не получал денежную помощь от других благотворителей за последние полгода. Регистрация может произойти в течение 45 дней после перемещения.

В то же время количество членов домохозяйства для получения помощи не ограничивается.

Узнать детали можно по номерам телефонов:

050 305 50 80;

050 346 4693.

