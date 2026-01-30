Видео
Україна
Главная Финансы Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — кто получит от UNHCR

Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — кто получит от UNHCR

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:00
Выплаты в 3,6 тыс. грн — где и кто может оформить помощь от UNHCR на три месяца
Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В конце января 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) UNHCR принимает заявки на денежную помощь в городе Полтава. Приобщиться к программе могут несколько категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Читайте также:

Кто может оформить помощь от UNHCR

Обратиться за выплатами от UNHCR могут только уязвимые группы граждан, проживающих в Полтаве. Программа поддержки предусматривает предоставление каждому из семьи по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на три месяца).

Подать заявку на денежную помощь разрешается при следующих условиях:

  1. Семья не получала аналогичную помощь от международных организаций за последние три месяца;
  2. Домохозяйство не подавалось на получение денежной помощи от УВКБ ООН;
  3. Доход семьи меньше 6318 грн на каждого члена.

Также важно принадлежать к одной из следующих категорий:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в течение последних шести месяцев с момента перемещения в связи с военными действиями;
  • граждане, которые вернулись на свои места постоянного проживания после перемещения в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.

Претенденты на выплаты должны иметь одну из уязвимостей:

  • одинокая мать/отец воспитывает детей до 18 лет/имеет на содержании лиц старшего возраста (более 55 лет);
  • домохозяйства возглавляют граждане от 55 лет;
  • семья состоит из одиноких граждан от 55 лет, которые воспитывают детей;
  • домохозяйства, где есть лица с инвалидностью/хроническими болезнями.

Как зарегистрироваться в программе жителям Полтавы

По данным организаторов, пункт сбора данных в г. Полтава работает по электронной записи. 

"Сбор данных будет проводиться по несколько номеров в приемный день. Приемные дни, а также с какого по какой номер состоится прием лиц, будет опубликовано в этом телеграмм-канале", — сообщили организаторы.

Относительно получения консультаций, то можно обратиться к специалистам горячей линии UNHCR: 0800 307 711.

Ранее мы писали, что в феврале в Украине будут действовать различные программы помощи от государства и международных организаций. В частности, средства смогут получить переселенцы и пенсионеры.

Также сообщалось, что БО "Щедрик" предоставляет грантовую поддержку до 1,5 тыс. долларов. Деньги можно получить в одном из прифронтовых регионов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
