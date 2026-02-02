Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Каритас — кому и где доступны 4 тыс. долларов

Денежная помощь от Каритас — кому и где доступны 4 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 08:00
Выплаты от Каритас до 4 тыс. долларов — для кого доступна грантовая помощь зимой
Женщина держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских регионов действует программа бизнес-грантов в области сельского хозяйства, предусматривающая предоставление выплат до около 4 тыс. долларов. Граждане могут подавать заявки до 8 февраля 2026 года.

О том, кто и как может получить грант, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Для кого доступна грантовая помощь зимой

Воспользоваться возможностью получить грант на предпринимательство в секторе сельского хозяйства могут жители Хмельницкой области. Речь идет о проекте "AGRIS 3", который реализует благотворительный фонд "Каритас Хмельницкий УГКЦ" вместе с Caritas Ukraine при финподдержке The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Мы начинаем отбор участников на получение бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства. Бизнес-гранты предоставляются для жителей Хмельницкой области на ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства (максимальная сумма гранта — до 185 тыс. грн)", — сообщают организаторы.

Программа призвана восстановить жизнедеятельность уязвимых категорий граждан: внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местных жителей, пострадавших из-за войны.

По данным организаторов, подать заявку на выплаты для развития бизнеса могут граждане при следующих условиях:

  1. Граждане лично пострадали от военных действий, получили травму, жилье повреждено/разрушено;
  2. Считаются малообеспеченными семьями;
  3. Являются участниками боевых действий (УБД).

Также необходимо иметь одну из следующих уязвимостей:

  • одинокая мать/отец, воспитывающие несовершеннолетних детей (до 18 лет);
  • семьи, где есть беременные женщины/матери с детьми до трех лет;
  • домохозяйства, где есть граждане старше 60 лет (пенсионеры);
  • семьи с гражданами в возрасте от 50 лет (безработные, но не пенсионеры);
  • домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями;
  • многодетные семьи, где есть от трех детей.

Как подать заявку на программу по бизнес-грантам

Гражданам, желающим принять участие в грантовом проекте "AGRIS 3" в Хмельницкой области по поддержке предпринимательства в агросфере, нужно выбрать вид гранта и заполнить специальную онлайн-форму.

Заявки будут принимать до 8 февраля текущего года включительно или до набора свободных мест.

Все подробности можно уточнить, позвонив по телефону: 38 097 957 44 60.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ Каритас Хмельницкий УГКЦ

Ранее мы писали, что в одном из городов открыли регистрацию в проекте помощи для внутренне перемещенных лиц. Она предусматривает оказание помощи на аренду жилья.

Также сообщалось, что БО "Щедрик" принимает заявки на гранты до 1,5 тыс. долларов. Принять участие могут жители одного из прифронтовых регионов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации