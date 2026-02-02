Выплаты от Каритас до 4 тыс. долларов — для кого доступна грантовая помощь зимой

Женщина держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских регионов действует программа бизнес-грантов в области сельского хозяйства, предусматривающая предоставление выплат до около 4 тыс. долларов. Граждане могут подавать заявки до 8 февраля 2026 года.

О том, кто и как может получить грант, рассказывают Новини.LIVE.

Для кого доступна грантовая помощь зимой

Воспользоваться возможностью получить грант на предпринимательство в секторе сельского хозяйства могут жители Хмельницкой области. Речь идет о проекте "AGRIS 3", который реализует благотворительный фонд "Каритас Хмельницкий УГКЦ" вместе с Caritas Ukraine при финподдержке The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Мы начинаем отбор участников на получение бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства. Бизнес-гранты предоставляются для жителей Хмельницкой области на ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства (максимальная сумма гранта — до 185 тыс. грн)", — сообщают организаторы.

Программа призвана восстановить жизнедеятельность уязвимых категорий граждан: внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местных жителей, пострадавших из-за войны.

По данным организаторов, подать заявку на выплаты для развития бизнеса могут граждане при следующих условиях:

Граждане лично пострадали от военных действий, получили травму, жилье повреждено/разрушено; Считаются малообеспеченными семьями; Являются участниками боевых действий (УБД).

Также необходимо иметь одну из следующих уязвимостей:

одинокая мать/отец, воспитывающие несовершеннолетних детей (до 18 лет);

семьи, где есть беременные женщины/матери с детьми до трех лет;

домохозяйства, где есть граждане старше 60 лет (пенсионеры);

семьи с гражданами в возрасте от 50 лет (безработные, но не пенсионеры);

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями;

многодетные семьи, где есть от трех детей.

Как подать заявку на программу по бизнес-грантам

Гражданам, желающим принять участие в грантовом проекте "AGRIS 3" в Хмельницкой области по поддержке предпринимательства в агросфере, нужно выбрать вид гранта и заполнить специальную онлайн-форму.

Заявки будут принимать до 8 февраля текущего года включительно или до набора свободных мест.

Все подробности можно уточнить, позвонив по телефону: 38 097 957 44 60.

