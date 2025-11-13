Зарплаты в Украине — кому должны индексировать доходы в конце года

Бухгалтер с бумагами в офисе. Фото: Freepik

В Госслужбе статистики обнародовали индекс инфляции, от которого зависит возможность индексации заработной платы в декабре 2025 года. Для осовременивания доходов украинцев показатель должен превышать порог индексации в 103%.

О том, предусмотрена ли индексация зарплат в конце года

Индексация зарплаты в Украине в декабре

Право на осуществление индексации заработной платы закреплено в законе № 4059-IX "О Государственном бюджете на 2025 год". Согласно новым данным Госслужбы статистики, в стране индекс инфляции за октябрь составил 100,9%, поэтому в ноябре индексировать заработную плату должны все работодатели, которые последний раз повышали зарплату до марта текущего года, а в конце года будут обязаны индексировать доходы те, кто повышал зарплату до апреля.

По правилам, индекс потребительских цен считают нарастающим итогом с февраля 2025 года. Индексация допускается в случае превышения порога индексации в 103%.

Впервые показатель был превышен в июле: сумма индексации составила 133 грн (для января как базового месяца для расчета) и 105 грн (для февраля как базового).

В дальнейшем, в августе, сентябре, октябре и ноябре, ситуация по индексации не изменилась, учитывая индексы инфляции. Суммы осовременивания доходов остались аналогичными.

Таким образом, для работников, базовым месяцем у которых был январь и февраль 2025 года, в декабре работодатели должны начислить индексацию на уровне предыдущего месяца, то есть ноября. Тем, кому повышали зарплаты в марте, будут индексировать доходы впервые.

Наказывают ли работодателей за отсутствие индексации в 2025 году

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде, за нарушение в начислении индексации предусматривается взыскание штрафа. Такие действия квалифицируют как несоблюдение минимальной государственной гарантии в оплате труда. Сумма равна двукратному размеру минимальной заработной платы.

В 2025 году "минималка" составляет 8 тыс. грн, поэтому штраф за одного работника, которому не была индексирована зарплата, равен 16 тыс. грн.

Однако, учитывая военное положение, штрафы могут применяться только в отдельных случаях.

