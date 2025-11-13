Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты в Украине в декабре — кого коснется индексация доходов

Зарплаты в Украине в декабре — кого коснется индексация доходов

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 14:30
обновлено: 15:12
Зарплаты в Украине — кому должны индексировать доходы в конце года
Бухгалтер с бумагами в офисе. Фото: Freepik

В Госслужбе статистики обнародовали индекс инфляции, от которого зависит возможность индексации заработной платы в декабре 2025 года. Для осовременивания доходов украинцев показатель должен превышать порог индексации в 103%.

О том, предусмотрена ли индексация зарплат в конце года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Индексация зарплаты в Украине в декабре

Право на осуществление индексации заработной платы закреплено в законе № 4059-IX "О Государственном бюджете на 2025 год". Согласно новым данным Госслужбы статистики, в стране индекс инфляции за октябрь составил 100,9%, поэтому в ноябре индексировать заработную плату должны все работодатели, которые последний раз повышали зарплату до марта текущего года, а в конце года будут обязаны индексировать доходы те, кто повышал зарплату до апреля.

По правилам, индекс потребительских цен считают нарастающим итогом с февраля 2025 года. Индексация допускается в случае превышения порога индексации в 103%.

Впервые показатель был превышен в июле: сумма индексации составила 133 грн (для января как базового месяца для расчета) и 105 грн (для февраля как базового).

В дальнейшем, в августе, сентябре, октябре и ноябре, ситуация по индексации не изменилась, учитывая индексы инфляции. Суммы осовременивания доходов остались аналогичными.

Таким образом, для работников, базовым месяцем у которых был январь и февраль 2025 года, в декабре работодатели должны начислить индексацию на уровне предыдущего месяца, то есть ноября. Тем, кому повышали зарплаты в марте, будут индексировать доходы впервые.

Наказывают ли работодателей за отсутствие индексации в 2025 году

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде, за нарушение в начислении индексации предусматривается взыскание штрафа. Такие действия квалифицируют как несоблюдение минимальной государственной гарантии в оплате труда. Сумма равна двукратному размеру минимальной заработной платы.

В 2025 году "минималка" составляет 8 тыс. грн, поэтому штраф за одного работника, которому не была индексирована зарплата, равен 16 тыс. грн.

Однако, учитывая военное положение, штрафы могут применяться только в отдельных случаях.

Ранее мы писали, на какие суммы доплат могут рассчитывать учителя за категорию. Должностные оклады педагогов определяются по Единой тарифной сетке.

Также мы рассказывали, какая минимальная заработная плата ожидается в декабре 2025 года. Сейчас сумма равна 8 тыс. грн в месяц.

зарплаты выплаты работа деньги индексация
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации