Зарплаты в Украине — кому из работников обещают существенное повышение оплаты труда

В Украине работникам органов социальной защиты населения могут существенно повысить заработную плату для обеспечения качественной социальной поддержки населения. Правительство уже работает над соответствующим постановлением.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Проблемы в оплате труда системы соцзащиты

По информации чиновницы Офиса президента, у работников сферы социальной защиты населения в регионах существует две главные проблемы:

Низкий размер заработной платы. Неукомплектованность штатов.

Тогда как именно на таких работниках лежит ответственность за выполнение реальной социальной работы в громадах с домохозяйствами из наиболее уязвимых групп.

Верещук сообщила, что поскольку россияне ведут против украинского населения гуманитарную войну, местные службы соцзащиты являются главным элементом устойчивости страны.

По поводу повышения зарплат уже состоялось специальное совещание, по результатам которого пришли к согласию, что Министерство социальной политики по ускоренному механизму подаст в правительство постановление о существенном повышении зарплат работников соцзащиты.

"Повышение должно быть ощутимым", — подчеркнула заместитель главы Офиса президента.

Какие зарплаты получают соцработники

По данным портала Work.ua, средняя зарплата социального работника в Украине составляет 18,5 тыс. грн по состоянию на ноябрь 2025 года. При этом размер выплат за последний год упал на 7%.

Динамика изменения зарплат. Источник: Work.ua

В то же время, спрос на таких работников растет, количество вакансий

повысилось на 56% против предыдущего года.

Динамика изменения предложений работы. Источник: Work.ua

Как свидетельствует "Единый портал вакансий" Госслужбы занятости, зарплата стартует от 8 тыс. грн и может превышать 20 тыс. грн. Так, в Яготинской городской тергромаде открыта вакансия для работы в городском территориальном центре с заработной платой 8 тыс. грн. В то же время, в Броварах соцработник может получать, работая в общественной организации, 25 тыс. грн.

