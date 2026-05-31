Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лимиты на переводы: какие суммы можно будет отправлять на карту в июне

Лимиты на переводы: какие суммы можно будет отправлять на карту в июне

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 11:01
Денежные переводы с карты на карту в Украине: какие лимиты будут действовать в июне
Мужчина возле банкомата, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Переводы денег с карты на карту давно стали привычной частью повседневных расчетов для украинцев. Однако банки продолжают контролировать такие операции и могут устанавливать ограничения, особенно для клиентов, которые не способны подтвердить источник своих доходов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег можно будет переводить с карты на карту в июне 2026 года

Какие лимиты действуют на переводы с карты на карту

В конце 2024 года крупнейшие банки и финансовые компании Украины подписали совместный меморандум с участием Нацбанка. Документ предусматривает:

  • обмен информацией о клиентах между финансовыми учреждениями;
  • усиление мониторинга денежных операций;
  • введение лимитов на исходящие переводы для лиц без подтвержденных доходов.

Поэтому в июне 2026 года продолжат действовать следующие ограничения:

  • до 100 тыс. грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;
  • до 50 тыс. грн в месяц — для клиентов с повышенным уровнем риска.

Лимиты распространяются на все виды переводов — по номеру банковской карты и на реквизиты IBAN. При этом не имеет значения, кому именно переводят средства — родственникам, друзьям или посторонним лицам.

Читайте также:

Если клиент может документально подтвердить более высокий уровень доходов, банк после проверки имеет право увеличить разрешенный лимит.

Кому хотят снизить лимиты в 2026 году

В мае 2026 года банки и небанковские финансовые учреждения подписали обновленный меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Документ предусматривает распространение ограничений не только на физических лиц, но и на отдельные категории бизнеса.

Изменения будут касаться:

  • новых ФЛП, которые работают менее шести месяцев;
  • так называемых "усыпленных" предпринимателей;
  • рисковых юридических лиц с признаками компаний-оболочек.

Ограничения для ФЛП планируют вводить в два этапа.

С 1 сентября 2026 года:

  • ФЛП 1 группы — до 600 тыс. грн в месяц;
  • ФЛП 2 и 3 групп — до 3 млн грн.

С 1 декабря 2026 года лимиты станут жестче:

  • ФЛП 1 группы — до 400 тыс. грн;
  • ФЛП 2 и 3 групп — до 1 млн грн в месяц.

Для рисковых юридических лиц также предусмотрены ограничения:

  • с 1 сентября — до 5 млн грн в месяц;
  • с 1 декабря — до 2 млн грн.

В случае необходимости предприниматели и компании смогут обратиться в банк с запросом на повышение лимита. Финучреждения будут иметь право пересмотреть ограничения после проверки финансового состояния клиента и обоснования необходимости больших операций.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, надо ли платить налоги с поступлений на личные карты. В некоторых случаях налоговая может штрафовать за такие транзакции. Все зависит не от самого факта операции, а от происхождения денег и их характера.

Также Новини.LIVE писали, как облагаются налогом переводы на лечение из-за рубежа. Без правильного оформления можно потерять часть средств. Именно поэтому важно правильно создавать платеж.

денежные переводы банковские карты лимиты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации