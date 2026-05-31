Денежные переводы с карты на карту в Украине: какие лимиты будут действовать в июне

Лимиты на переводы: какие суммы можно будет отправлять на карту в июне
Переводы денег с карты на карту давно стали привычной частью повседневных расчетов для украинцев. Однако банки продолжают контролировать такие операции и могут устанавливать ограничения, особенно для клиентов, которые не способны подтвердить источник своих доходов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько денег можно будет переводить с карты на карту в июне 2026 года
Какие лимиты действуют на переводы с карты на карту
В конце 2024 года крупнейшие банки и финансовые компании Украины подписали совместный меморандум с участием Нацбанка. Документ предусматривает:
- обмен информацией о клиентах между финансовыми учреждениями;
- усиление мониторинга денежных операций;
- введение лимитов на исходящие переводы для лиц без подтвержденных доходов.
Поэтому в июне 2026 года продолжат действовать следующие ограничения:
- до 100 тыс. грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;
- до 50 тыс. грн в месяц — для клиентов с повышенным уровнем риска.
Лимиты распространяются на все виды переводов — по номеру банковской карты и на реквизиты IBAN. При этом не имеет значения, кому именно переводят средства — родственникам, друзьям или посторонним лицам.
Если клиент может документально подтвердить более высокий уровень доходов, банк после проверки имеет право увеличить разрешенный лимит.
Кому хотят снизить лимиты в 2026 году
В мае 2026 года банки и небанковские финансовые учреждения подписали обновленный меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Документ предусматривает распространение ограничений не только на физических лиц, но и на отдельные категории бизнеса.
Изменения будут касаться:
- новых ФЛП, которые работают менее шести месяцев;
- так называемых "усыпленных" предпринимателей;
- рисковых юридических лиц с признаками компаний-оболочек.
Ограничения для ФЛП планируют вводить в два этапа.
С 1 сентября 2026 года:
- ФЛП 1 группы — до 600 тыс. грн в месяц;
- ФЛП 2 и 3 групп — до 3 млн грн.
С 1 декабря 2026 года лимиты станут жестче:
- ФЛП 1 группы — до 400 тыс. грн;
- ФЛП 2 и 3 групп — до 1 млн грн в месяц.
Для рисковых юридических лиц также предусмотрены ограничения:
- с 1 сентября — до 5 млн грн в месяц;
- с 1 декабря — до 2 млн грн.
В случае необходимости предприниматели и компании смогут обратиться в банк с запросом на повышение лимита. Финучреждения будут иметь право пересмотреть ограничения после проверки финансового состояния клиента и обоснования необходимости больших операций.
