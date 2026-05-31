Денежные переводы с карты на карту в Украине: какие лимиты будут действовать в июне

Переводы денег с карты на карту давно стали привычной частью повседневных расчетов для украинцев. Однако банки продолжают контролировать такие операции и могут устанавливать ограничения, особенно для клиентов, которые не способны подтвердить источник своих доходов.

сколько денег можно будет переводить с карты на карту в июне 2026 года

Какие лимиты действуют на переводы с карты на карту

В конце 2024 года крупнейшие банки и финансовые компании Украины подписали совместный меморандум с участием Нацбанка. Документ предусматривает:

обмен информацией о клиентах между финансовыми учреждениями;

усиление мониторинга денежных операций;

введение лимитов на исходящие переводы для лиц без подтвержденных доходов.

Поэтому в июне 2026 года продолжат действовать следующие ограничения:

до 100 тыс. грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;

до 50 тыс. грн в месяц — для клиентов с повышенным уровнем риска.

Лимиты распространяются на все виды переводов — по номеру банковской карты и на реквизиты IBAN. При этом не имеет значения, кому именно переводят средства — родственникам, друзьям или посторонним лицам.

Если клиент может документально подтвердить более высокий уровень доходов, банк после проверки имеет право увеличить разрешенный лимит.

Кому хотят снизить лимиты в 2026 году

В мае 2026 года банки и небанковские финансовые учреждения подписали обновленный меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Документ предусматривает распространение ограничений не только на физических лиц, но и на отдельные категории бизнеса.

Изменения будут касаться:

новых ФЛП, которые работают менее шести месяцев;

так называемых "усыпленных" предпринимателей;

рисковых юридических лиц с признаками компаний-оболочек.

Ограничения для ФЛП планируют вводить в два этапа.

С 1 сентября 2026 года:

ФЛП 1 группы — до 600 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 групп — до 3 млн грн.

С 1 декабря 2026 года лимиты станут жестче:

ФЛП 1 группы — до 400 тыс. грн;

ФЛП 2 и 3 групп — до 1 млн грн в месяц.

Для рисковых юридических лиц также предусмотрены ограничения:

с 1 сентября — до 5 млн грн в месяц;

с 1 декабря — до 2 млн грн.

В случае необходимости предприниматели и компании смогут обратиться в банк с запросом на повышение лимита. Финучреждения будут иметь право пересмотреть ограничения после проверки финансового состояния клиента и обоснования необходимости больших операций.

