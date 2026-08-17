Коммунальные платежки можно снизить на 50%: как сэкономить на услугах ЖКХ

Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы, имеющие право одновременно получать субсидию и льготу, могут оформить только один вид поддержки: если в настоящее время сумма субсидии равна нулю, то можно перейти на льготу с месяца обращения, а зимой вернуться к субсидии. В частности, некоторым предоставляется льгота, гарантирующая 50% скидки на ряд жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

О том, кто и как может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может перейти на льготу вместо субсидии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), граждане могут самостоятельно решать, какой вид помощи является наиболее выгодным в определенный период.

В частности, если расчетная сумма субсидии, зависящая от доходов домохозяйства, оказалась нулевой, то при наличии права на льготы можно перейти на такой вид помощи и получать ее с месяца обращения.

"Человек, имеющий право как на жилищную субсидию, так и на льготу, может получать один из видов государственной поддержки по своему выбору. Если летом размер жилищной субсидии составляет 0,00 грн, вы можете подать заявление на льготу. В таком случае льгота будет предоставлена с месяца обращения", — говорится в сообщении.

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Льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются нескольким категориям граждан. В частности:

Участникам боевых действий; Лицам с инвалидностью вследствие войны; Членам семей погибших/умерших защитников; Другим категориям граждан, для которых закон предусматривает социальные гарантии.

Как правильно получить льготу на коммунальные услуги

Для того, чтобы получить скидку, наличия соответствующего статуса недостаточно. Льготы могут предоставляться лицам, включенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для оформления поддержки необходимо подать два заявления:

О включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

О назначении льготы на жилищно-коммунальные услуги.

После этого ПФУ может назначить скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Подать заявления можно через отделения ПФУ.

Размер льготы будет зависеть от категории получателя и предусмотренных законом норм. В частности, семьи погибших защитников могут получить 50% скидки на коммунальные услуги в пределах установленных норм. А именно:

на пользование жильем;

на природный газ;

на электроэнергию;

на водоснабжение;

на водоотвод;

на вывоз мусора;

на сжиженный газ в баллонах.

Соответствующие скидки будут действовать в пределах установленных норм потребления и площади. Если потребитель превысит установленные нормативы, то льгота распространится только на ту часть расходов, которая входит в предусмотренные законом пределы.

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