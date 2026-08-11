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Главная Финансы Подготовка к зимним счетам: Нафтогаз сделал важное заявление

Подготовка к зимним счетам: Нафтогаз сделал важное заявление

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 08:50
Нафтогаз выступил с заявлением о подготовке к зимним счетам: что нужно сделать
Газ, счета и деньги. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала клиентов заранее начать готовиться к отопительному сезону 2026–2027 годов. В компании пояснили, какие меры позволят снизить финансовую нагрузку в счетах за коммунальные услуги, связанные с потреблением природного газа.

О том, какими советами от Нафтогаза стоит воспользоваться, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как подготовиться к зимним счетам за газ

Как отмечается в сообщении газоснабжающей компании, клиенты уже сейчас могут начать работать над снижением финансовой нагрузки в коммунальных счетах в предстоящий зимний период.

Потребителям рекомендуют по возможности пополнять личные счета летом, чтобы избежать финансовых проблем в холодное время года, когда суммы к оплате значительно выше.

"Зимой потребление газа традиционно растет, а вместе с ним — и суммы в счетах. Поэтому летние месяцы — отличная возможность заранее позаботиться о семейном бюджете", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что уже сейчас предоставлена возможность подготовиться к отопительному сезону, пополнив личный счет на любую удобную сумму. Это позволит постепенно сформировать запас средств для будущих платежей за газ.

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Пополнить личный счет можно несколькими способами:

Что будет с тарифами на газ для населения зимой

Ожидается, что в зимний период 2026–2027 годов базовая годовая стоимость у различных газопоставщиков будет колебаться в следующем диапазоне: от 7,96 до 9,99 грн за один кубический метр. В то же время месячные тарифы могут измениться.

Самый низкий тариф будет действовать для клиентов Нафтогаза в размере 7,96 грн за кубический метр. Компания обслуживает большинство домохозяйств — около 12 млн (до 98% потребителей). Согласно обнародованным планам, годовой тариф "Фиксированный" будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Тарифы на распределение газа для населения могут несколько измениться, они зафиксированы для каждой области. Их рассчитывают индивидуально, в зависимости от объема использования ресурса за предыдущий газовый год (1 октября — 30 сентября), разделенного на 12 месяцев.

Согласно решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики (НКРЭКП), владельцы поврежденного или разрушенного жилья, где нет гарантии безопасного пользования газом в условиях войны, освобождены от необходимости платить за доставку голубого топлива.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за что Нафтогаз может дополнительно взыскать от 435 грн до 2 000 грн. Речь идет об услуге по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей и газовых приборов. Стоимость для потребителей будет индивидуальной. Нарушителям грозит отдельное финансовое наказание.

Еще Новини.LIVE писали, во сколько обойдется газификация "под ключ" в 2026 году. В частности, монтажные работы и материалы могут стоить от 10 000 грн до более 100 000 грн. Чтобы подключиться к газораспределительной системе, нужно обратиться к оператору ГРМ. При этом отказ в газификации возможен только в двух случаях.

коммунальные услуги Нафтогаз газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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